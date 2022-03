El Kremlin: en Ucrania hay corredores humanitarios, pero los bloquean nacionalistas

"Se están organizando corredores humanitarios. Y todas las afirmaciones de que existe un bloqueo de las ciudades, el cual no permite que la gente se vaya, son totalmente falsas. Hay corredores humanitarios, y los proporcionan nuestros militares, pero los civiles no salen a través de ellos, porque los propios nacionalistas no los dejan", agregó Peskov en una rueda de prensa.