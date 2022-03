https://mundo.sputniknews.com/20220321/jennifer-pedraza-la-lideresa-estudiantil-amenazada-de-muerte-que-llega-al-congreso-de-colombia-1123392909.html

Jennifer Pedraza, la líderesa estudiantil amenazada de muerte que llega al Congreso de Colombia

Jennifer Pedraza resultó electa como representante a la Cámara por la Coalición Centro Esperanza, luego de ser el rostro de los reclamos estudiantiles en 2018... 21.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

congreso de la república de colombia

elecciones

estudiantes

líderes sociales

amenaza

💬 entrevistas

La cita se adelantó media hora. Y sucedió en una panadería de Teusaquillo, el corazón de Bogotá, temprano en la mañana. Si bien ya pasaron las elecciones legislativas, el tiempo sigue siendo presuroso como en época de campaña. Quizá más. Por eso Jennifer Pedraza (Bucaramanga, 1995), candidata electa a la Cámara de Representantes, aprovecha cualquier espacio para trabajar y para hablar, incluso para desayunar."Primero comamos y luego charlamos", dice Pedraza. Y mientras lo hace resume sus últimos días de un frenesí que deja poco espacio para el descanso. "Estamos pendientes del reconteo [de votos] para defender esta curul que ganamos con tanto esfuerzo. Eso me tiene pensando mucho, pues la democracia tiene que ser más ágil y transparente".La entrevista, que más bien parece una conversación entre amigos —es la sensación que ella le da al desconocido— comienza por su llegada a la capital para estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. "Me dijeron que era la mejor del país y por eso tomé la decisión. Claro, cuando empecé la carrera tuve un choque fuerte con la crisis que afronta la universidad pública".Pedraza no terminó Ciencias Políticas y se cambió a Economía. ¿La razón? "Sentí que gran parte de la política estaba determinada por lo económico, pues siempre se hablaba de dinero en cualquier proyecto de ley. Entonces entendí que para dar un buen debate necesitaba tener estas bases".Si bien sus padres estuvieron de acuerdo con la decisión, los semestres restantes debían correr por su cuenta, al menos la manutención. Y por eso Pedraza empezó un movimiento constante por la ciudad en búsqueda de reducir costos. Vivió en diferentes localidades —Bosa, Engativá, Kennedy y Usaquén— y sacó provecho de hablar inglés para ayudar a profesores con sus presentaciones en clases para instituciones en el exterior. Ese ir y venir le permitió conocer Bogotá, y sus problemáticas, hasta su idiosincrasia.Ya en la Universidad Nacional buscó la manera de hacer parte del movimiento estudiantil y participar tal cual lo hacía en Bucaramanga. "Estudié en un colegio de monjas y cada vez que alguna empresa amenazaba con hacer minería en el Páramo de Santurbán [al nororiente del país], salía a marchar. Me sentía identificada con las causas sociales".En 2014, mientras seguía construyendo una voz muy suya, una voz de protesta, se cayó el techo de la Facultad de Derecho debido a la ola invernal. Ese suceso no solo le ratificó la crisis de la educación pública, sino que fue el impulso de trabajar por un país mejor, más real y posible."Literal, se convocó a asamblea de manera inmediata. Estudiantes y profesores tocando las puertas de los salones para ver qué íbamos a hacer. En ese momento el Gobierno no dio un peso para arreglar el edificio y solo hasta este año es que se va a intervenir la facultad. Es la muestra del cambio estructural que hay que hacer".En 2018, como lideresa de la Universidad Nacional, el espíritu estudiantil aumentó, las convocatorias, antes con unos cuantos, eran de un par de miles. Las gentes entendieron que era necesario tener una vocería de peso y que si las peticiones no eran escuchadas el único camino era tomarse las calles de Bogotá.Pedraza se convirtió en una de las figuras más importantes del estudiantado colombiano. Sobre todo luego de que el presidente del Senado, Ernesto Macías (2018), le cerró el micrófono cuando trataba de explicar la crisis de la educación ante la plenaria. "Esperamos seis horas porque Álvaro Uribe Vélez no había entrado al recinto y, por ende, la bancada de Centro Democrático. Teníamos una tónica de persuasión con base en la realidad y Macías apenas nos dio unos minutos para resumir un problema de 29 años. Fue indignante".Algo similar les pasó con el presidente, Iván Duque, que se negó a recibirlos durante varias semanas. "Al final de esa reunión un delegado del Ministerio del Interior nos dijo, de manera cínica, por cierto, que él entendía lo que estaba pasando, que quizá teníamos razón, pero que el haber perdido las elecciones presidenciales no nos daba el derecho de imponer nuestras ideas, que si queríamos hacerlo teníamos que ganarlas".A Pedraza y sus compañeros, que apoyaron a los otros candidatos de esa contienda electoral de 2018 —Sergio Fajardo y Gustavo Petro—, les quedó la sensación de que quienes estaban al mando tenían una concepción limitada de la democracia, y la enseñanza de que era inevitable estar en esos espacios para lograr algo.Pelear contra el miedoA medida que su rostro se hizo más conocido, y relacionado con el paro estudiantil de 2018, la seguridad de Jennifer Pedraza se convirtió en un tema álgido. En una asamblea que se realizó en la Universidad del Valle —en Cali, al noroccidente del país—, Pedraza y otros líderes quisieron explicarles a los estudiantes el acuerdo al que se había llegado con el Gobierno y encapuchados no los dejaron hablar. De hecho, las atacaron con papas bomba. Al mismo tiempo, perfiles de Twitter, asociados con el partido Centro Democrático, viralizaron la noticia falsa de que era la esposa de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, líder de las extintas FARC y hoy presidente del partido Comunes.Un plan de trabajo muy claroJennifer Pedraza fue elegida representante a la Cámara por Bogotá con 22.623 votos por la Coalición Centro Esperanza, número que puede variar cuando termine el escrutinio. Mientras sigue con el proceso de veeduría para defender su curul, habló de lo primero que hará una vez se posesione. "Proteger el agro colombiano. Estamos pasando por una escasez de alimentos y es necesario un proyecto de ley que le dé créditos más baratos a los productores y subsidios a sectores estratégicos, además de tecnificar la producción agropecuaria".Tampoco deja de lado la lucha estudiantil, su centro de gravedad, bandera con la que aprendió a afrontar las adversidades con dignidad. "Los acuerdos que logramos en 2018 se terminan este año y no podemos dejar que en 2023 se congele el presupuesto. Queremos que el aumento que se pactó ( 4.65%) se mantenga, sin olvidar una reforma exhaustiva y a largo plazo de la ley 30 de 1992, que reglamenta el servicio público de la educación superior".Por último, y no menos importante, trabajar para que haya una reglamentación del aborto tal cual lo ordenó hace poco la Corte Constitucional y para poner la lupa en temas de violencia de género.Por ahora, Pedraza volverá a hacer la misma gira que hizo en campaña, esta vez como representante electa, para escuchar de nuevo a la gente, para formar equipos de trabajo y seguir fomentando el movimiento social. "Nunca seré de esas candidatas que van cada cuatro años por el voto y no vuelven a aparecer sino en las siguientes elecciones. Eso es una falta de respeto con los colombianos".

