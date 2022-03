https://mundo.sputniknews.com/20220321/eeuu-registra-el-mayor-numero-de-tiroteos-masivos-en-2-anos-1123395412.html

EEUU registra el mayor número de tiroteos masivos en 2 años

WASHINGTON (Sputnik) — Los nueve tiroteos masivos del pasado fin de semana en Estados Unidos, que dejaron ocho muertos y 60 heridos, marcaron el mayor número... 21.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-21T23:26+0000

2022-03-21T23:26+0000

2022-03-21T23:26+0000

internacional

eeuu

tiroteo

seguridad

cnn

Al menos 107 tiroteos masivos se han desarrollado en lo que va del año en Estados Unidos, difundió el medio citando el Archivo de Violencia Armada (GVA, por sus siglas en inglés).La GVA clasifica un tiroteo masivo como uno en el que se dispara a cuatro o más personas, sin incluir al tirador.Entre el 18 y 20 de marzo, tres personas murieron y tres resultaron heridas en Fayetteville, Carolina del Norte (este), y dos fallecieron y tres resultaron heridas en Norfolk, Virginia (este).Uno de los muertos era un reportero de educación del periódico The Virginian-Pilot, que recibió un disparo cuando salía de un restaurante.Cuatro personas recibieron disparos cerca del festival SXSW en Austin, Texas (sureste); al menos 10 personas resultaron heridas en Dallas, Texas; mientras que en New Iberia, Luisiana (sureste), cinco personas fueron heridas por disparos, incluido un bebé.Esta tendencia al alza continuó, pero se desaceleró hasta fines de 2021, y los homicidios con armas aumentaron otro 8% en comparación con 2020, publicó la organización Everytown en su sitio web.Algunas ciudades de Estados Unidos como Portland (Oregon, oeste), Albuquerque (Nuevo México, sur) y Fresno (California, oeste) incluso establecieron nuevos récords de homicidios en 2021, agregó.Los datos indican que la explosión de muertes relacionadas con armas de fuego no está aislada de ciudades en regiones específicas, sino que las comunidades de todo Estados Unidos la están viendo y sintiendo, según Everytown.

eeuu

