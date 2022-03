https://mundo.sputniknews.com/20220319/peru-castillo-se-enfrenta-a-una-destitucion-inminente-1123338079.html

Perú: ¿Castillo se enfrenta a una destitución inminente? Tras las acusaciones realizadas contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por presuntos actos de corrupción durante su gestión, el analista político Augusto Malpartida dialogó con GPS Internacional para analizar la coyuntura política del país ante un posible nuevo proceso de vacancia.

El presidente peruano ha rechazado estar inmerso en actos de corrupción en un discurso realizado ante el Congreso. En este marco, "el país está en una especie de crisis permanente", destacó Malpartida. Todo este proceso tiene como trasfondo una crisis de representación muy fuerte, "ya que la gente no le cree a los partidos y estos son partidos empresas, tienen propietarios", indicó. Asimismo, "hay una crisis de régimen que coloca a las instituciones del Estado en una situación bastante precaria", aseveró.En este sentido, "existen sectores de la derecha y la ultra derecha que están afincados en el Congreso tratando de vacar al presidente Castillo", advirtió. Sobre ello, "hay una mafia de derechas que durante los últimos 30 años ha manejado el país de alguna forma para hacer del Estado un intermediario para sus intereses", explicó. Por su parte, "estos grupos están siendo desplazados por una mafia emergente, de menor calado", indicó. Esto es lo que ha generado la pugna contra el actual Gobierno, añadió.Crisis de representación intensifica la fragilidad institucionalCon respecto a las causas de la inestabilidad política e institucional que vive el país, "el sistema de partidos e instituciones que hay en Perú ha permitido la conformación de un Estado al servicio de grandes intereses", subrayó. Durante la pandemia eso se ha hecho más evidente, "porque la gente que esperaba medidas del Estado encontró que el crecimiento económico no fue invertido para proteger a los ciudadanos", indicó. Ello ha agravado la situación y "uno siente que no hay luz al final del túnel", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la diputada hondureña Silvia Ayala, con quien dialogamos sobre la actualidad política del país a pocas semanas de la asunción presidencial de Xiomara Castro.Justicia hondureña autoriza la extradición del expresidente HernándezEl Poder Judicial de Honduras autorizó la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) a EEUU, donde el político es reclamado por tráfico de drogas, armas y municiones. Existen muchos delitos que el expresidente ha cometido contra el pueblo hondureño, "por lo cual no nos ha quedado otra que alegrarnos que la justicia de otro país haya abierto este juicio", indicó Ayala. En este marco, "existe un enorme descontento con respecto a la clase política a nivel general", aseveró.Por su parte, "la candidatura de Xiomara Castro fue objeto de una campaña de descrédito muy fuerte por parte de la derecha hondureña", destacó la diputada Silvia Ayala. Asimismo, "los grupos de fundamentalistas religiosos plantaban que el Gobierno de Castro iba a ordenar que se practicaran abortos, manejando información de manera pretenciosa", lamentó. La victoria de Xiomara Castro demuestra que "el pueblo hondureño ha avanzado en los niveles de consciencia política", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre las implicaciones de los procesos de la globalización en la política internacional contemporánea.Mundo ButiáEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Daniel Custodio, quien es responsable de Mundo Butiá. Con él dialogamos sobre el Foro sobre "Consumo y Nutrición Cultural de las Infancias en el Uruguay", que se realizará los días 1 y 2 de abril.

