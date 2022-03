https://mundo.sputniknews.com/20220319/la-hegemonia-de-eeuu-tiene-las-horas-contadas-y-washington-lo-sabe-1123339690.html

La hegemonía de EEUU tiene las horas contadas, y Washington lo sabe

La misión de desmilitarización y desnazificación de Ucrania por parte de Rusia, ha sido provocada por la OTAN y EEUU, según el Dr. en Ciencias Políticas... 19.03.2022, Sputnik Mundo

La hegemonía de EEUU tiene las horas contadas, y Washington lo sabe La misión de desmilitarización y desnazificación de Ucrania por parte de Rusia, ha sido provocada por la OTAN y EEUU, según el Dr. en Ciencias Políticas, Mariano Ciafardini. El experto argumenta que EEUU en su desesperación por no perder su rol geopolítico hegemónico, utiliza a Europa.

OTAN, la 'fregona' de EEUUDe acuerdo al analista, la OTAN dejó de ser aquella Alianza Atlántica en la que había, si no cierta paridad, al menos cierto respeto entre todos sus miembros: "Ahora la OTAN está siendo usada como trapo de piso por EEUU para hacer un trabajo sucio, y es alarmante realmente como países que otrora tenían una cierta independencia política y una cierta voz, países como Francia y Alemania, se han dejado arrastrar, y están jugando. Realmente son ellos los que están fogueando el conflicto", sentencia el analista.Ciafardini incide en que "si ellos no estuvieran detrás de esto, o no hubiera ni siquiera empezado el conflicto y probablemente Ucrania se hubiera visto obligado a firmar los acuerdos de Minsk —que en última instancia son la causa más importante de todo esto, la no firma—, y Rusia hubiera avanzado muchísimo más en la desmilitarización y la desnazificación de una parte de Ucrania –[a la que el Gobierno de Kiev] estaba asediando brutalmente, los oblast de Donetsk y Lugansk durante ocho años, hasta agotar la paciencia definitiva de toda la población rusa de esa región, y por lo tanto, la paciencia de Rusia también. Es decir, que la OTAN y EEUU, no sólo están jugando, sino que son los que generaron todo este conflicto".El doble rasero de FranciaEn este contexto, el portavoz del Gobierno de Francia, Gabriel Attal ha declarado que "es necesario que la guerra se detenga, no que se extienda". Pero efectivamente, lo que están provocando, tanto Francia como otros países, al enviarle armas a Ucrania, es extender la misión de Rusia.Ciafardini afirma que EEUU, Francia y Alemania tienen la llave para detener todo esto, y no lo hacen.En este sentido, incide en que "acá, para parar esta crisis ucraniana, EEUU y la OTAN, o lo que quede de ella, se tienen que sentar en la mesa de las negociaciones. No pueden hacer como si ellos no tuvieran nada que ver y simplemente estuvieran ayudando a un pobre país asediado, que es lo que quieren hacer creer a la humanidad, cuando son ellos los causantes del conflicto. Es decir, ellos son los que se tienen que sentar en la mesa de negociaciones en forma directa, cara a cara con Rusia y resolver este tema", concluye el Dr. Mariano Ciafardini.

