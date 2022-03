https://mundo.sputniknews.com/20220319/esto-no-es-america-la-nueva-cancion-de-residente-que-reivindica-al-continente-americano-1123331539.html

'Esto no es América', la nueva canción de Residente que reivindica al continente americano

El músico puertorriqueño volvió a 'responder' a un colega, esta vez al estadounidense Childish Gambino, con una producción audiovisual recién estrenada que... 19.03.2022

René Pérez Joglar —conocido en el ámbito artístico como Residente—, estrenó la pieza audiovisual de su canción This is not America, en directa alusión a la obra del estadounidense Childish Gambino This is America, que denuncia el racismo en EEUU.Con la participación musical del grupo de música electrónica y asociado a la cultura hip-hop cubano-francés Ibeyi, This is not America reivindica el ser latinoamericano en contraposición al americano —entendido como gentilicio de EEUU—, a través de un video dirigido por el francés Grégory Ohrel, que complementa el mensaje político de la lírica mediante la imagen.Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamosAquí estamos, siempre estamos / no nos fuimos, no nos vamosAquí estamos pa' que te recuerdes / si quieres mi machete te muerdeEl video, cargado de simbolismo e íconos de la historia de América Latina, posicionada desde una crítica al imperialismo estadounidense, incluye imágenes de la performance del artista visual chileno Alfredo Jaar, quien desplegó su mensaje This is not America en pleno Times Square de Nueva York.Lolita LebrónEl video comienza reivindicando la figura de la puertorriqueña Lolita Lebrón, activista por la causa independentista de Puerto Rico, quien en 1954 comandó un grupo de asalto al Congreso de los EEUU en Washington, sin resultar nadie herido."2Pac se llama Tupac por Tupac Amaru"La frase refiere al afamado rapero norteamericano Tupac Amaru Shakur —asesinado en 1996— quien fue nombrado por su madre, militante del Partido Panteras Negras, en honor a Túpac Amaru II, caudillo indigena de la independencia peruana y líder de la Gran Rebelión contra la Colonia española.El audiovisual acompaña la letra con imágenes de miembros de pueblos originarios de América Latina siendo golpeados por la policía, que reflejan la actualidad de la lucha reivindicativa indígena y su consiguiente represión a nivel continental.A su vez reivindica al Movimiento Zapatista de Liberación Nacional mexicano, al mostrar una campesina con el icónico pasamontañas negro del zapatismo junto a la letra: "Ni con toda la peste, ni con toda la Marina / Pueden sacar de la vitrina la peste campesina".Inmigrantes criminalizadosUna fuerte imagen del video muestra a una madre amamantando a su bebé a través de una reja, en clara alusión a las caravanas de inmigrantes detenidos y separados de sus hijos al llegar a Estados Unidos.Falsos positivosJunto a paramilitares, guerrilla y los hijos del conflicto, la letra de This is not America alude a uno de los episodios más siniestros de la historia reciente de Colombia: los falsos positivos.Los falsos positivos refieren a las alrededor de 6.400 ejecuciones extrajudiciales de campesinos y pobladores rurales colombianos, haciéndolas pasar como guerrilleros caídos en combate, por parte del Ejército Nacional de Colombia entre 2006 y 2008.Asesinato de Víctor JaraLas imágenes del video muchas veces dan la sensación de decir más cosas que la propia letra de la canción, y muestran episodios variados de la historia reciente de América Latina de manera compleja.La escena más cruda del video es el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, asesinado en el estadio de la capital chilena que hoy lleva su nombre, a manos de militares en 1973.Entre la mixtura de conceptos audiovisuales lograda destacan la crítica a Bolsonaro y los atropellos a los derechos humanos de la población originaria del Amazonas; los desplazamientos de pobladores de favelas durante el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos en Brasil; los cinco presidentes en 11 días que tuvo Argentina durante la crisis socioeconómica y política de fines de 2001 y principios de 2002 como también el recuerdo a los periodistas asesinados; los caídos en el marzo paraguayo de 1999 y la denuncia a los llamados narcogobiernos, entre muchos íconos."Cuando escribes la palabra America sin acento te aparece rápido este emoji de solo una bandera [bandera de EEUU]. Les faltan 35 banderas más", expuso Residente en sus redes sociales como presentación del video que a menos de 24 horas de su estreno ya tiene más de tres millones de visitas.

