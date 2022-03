https://mundo.sputniknews.com/20220319/es-verdad-que-el-ejercito-ruso-no-avanza-en-ucrania-1123338280.html

¿Es verdad que el Ejército ruso no avanza en Ucrania?

¿Es verdad que el Ejército ruso no avanza en Ucrania?

Desde que comenzó la operación especial militar rusa en Ucrania, los medios 'mainstream' no paran de hablar de un supuesto estancamiento del Ejército de Rusia... 19.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-19T04:42+0000

2022-03-19T04:42+0000

2022-03-19T04:42+0000

internacional

🛡️ zonas de conflicto

operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1122371795_0:22:3218:1832_1920x0_80_0_0_439b9c0ae70ed89fd7062f370c696ca9.jpg

Una buena estimación la hizo el excoronel de la OTAN y experto militar francés Jacques Baud. Así, en una entrevista para el medio Investig'Action, que se especializa en el análisis de noticias falsas y bulos, el experto explicó por qué los militares rusos evitan las ciudades."Lo que tenemos que entender es la estrategia rusa de evitar las grandes ciudades. Los que estudiaron la historia de la Segunda Guerra Mundial, deberían saberlo todo sobre las grandes batallas. Los rusos evitan las calles de las ciudades no por miedo a la resistencia, sino porque no tiene sentido y es una pérdida de tiempo. Ellos se mueven allá donde pueden ir sin resistencia", dijo Baud.El alto mando militar también dijo por qué no se puede decir que el avance de los militares rusos en la operación especial pueda considerarse lento.También comentó el caso de las ciudades que están rodeadas por el Ejército ruso, como es el caso de Járkov y Mariúpol. Baud subraya que estas urbes no están bajo control de los militares ucranianios, sino de "canallas totales y extremistas, como los militantes del Batallón Azov"."Son responsables de las masacres de civiles en la ciudad de Mariúpol en 2014, y cometieron atrocidades por todo Donbás y otras regiones del sudeste de Ucrania. ¡Pero nadie habla de ello! En Mariúpol y Járkov las unidades nazis, como el Batallón Azov, cometen atrocidades impensables. Hacen cosas tan horribles que ni se imaginan. Hay unas pruebas muy vívidas de estas atrocidades, que no puedo mostrar aquí. Son unas bestias", asevera Baud.¿Qué dice un veterano de la guerra de Irak?El experto militar y exmarine de EEUU Chris 'Cappy' compartió una visión del progreso de la operación especial militar en su canal de Youtube Task and Purpose, y explicó por qué no se puede decir que se ha estancado o que el avance es muy lento.'Cappy' empieza analizando el primer día de la operación, en la que las unidades motorizadas se adentraron a una distancia de entre 65 y 70 kilómetros en el territorio de Ucrania. Esta distancia es, de hecho, la máxima que una unidad de vehículos blindados puede cubrir en un día, destaca 'Cappy'. Esta es la distancia que pueden cubrir los camiones de suministros en una dirección y realizar tres trayectos de ida y vuelta en un día."Todos dicen que a los rusos les está tomando demasiado tiempo controlar Kiev. Pero, hay una cosa que a muchos se les olvida. A los estadounidenses les tomó tres semanas enteras derrocar Bagdad, lo cual supuso un recorrido de unos 500 kilómetros. Sinceramente no me sorprende que le tome a Rusia más que unos pocos días en posicionarse donde necesitan estar para tomar bajo control las principales ciudades del país", narra Patty.Al día siguiente, avanzaron otros 100 kilómetros, y ya se encontraban a las afueras de Kiev. El experto se ha mostrado incrédulo por las afirmaciones de que Rusia estaba perdiendo porque aún no tomó el control de Kiev.También ha notado que las fuerzas rusas evitan los centros urbanos deliberadamente y rodean las ciudades. En cuanto a los días sin avances tan pronunciados, considera que podría tratarse de lo que tildó de pausas tácticas que se usan para reabastecer a los militares en el frente.El experto estadounidense en las tácticas militares rusas Lester W. Grau detalla en su libro La Guerra a la manera rusa que la estrategia logística prevé el establecimiento de puntos de repostaje a lo largo de la ruta con antelación. Según los estándares de repostaje, los tanques rusos tienen que realizar una parada en la segunda mitad de un día de desplazamiento de 12 horas."Creo que esto explica las ralentizaciones periódicas a lo largo de la ruta del convoy. Así que los medios que dicen que el convoy se mueve más lento de lo esperado, simplemente no tienen ni idea sobre las operaciones de convoys de este tamaño y nunca tuvieron que coordinar algo de semejante escala", considera Patty.Según los datos disponibles públicamente, el alcance máximo de un batallón de apoyo material es de unos 80 kilómetros. Así que basta con ver los mapas de desplazamientos para darse cuenta de que está operando al borde de sus límites de combustible y equipos.En la doctrina militar rusa, las brigadas de asalto se acercan a su próximo objetivo y lo que hacen luego es designar una distancia segura al borde de las defensas del enemigo. A los ojos de alguien no familiarizado con el tema, podría parecerle que las tropas rusas han parado, pero lo que está ocurriendo en realidad es que se monta una base operativa de frente antes de emprender nuevas acciones a gran escala.Michael Kaufmann, un experto militar que consulta el think-tank del Centro de Análisis Naval, considera que los militares rusos estaban evaluando los primeros días la resistencia ucraniana para planificar la colocación de unidades de refuerzo y ver qué dirección tomará el combate para decidir dónde ubicar las fuerzas.¿Se retiran las tropas rusas? Una táctica de la Segunda Guerra MundialEn los medios se habla mucho de los supuestos fracasos del Ejército ruso, pues se ha retirado en múltiples ocasiones tras contraataques de los militares ucranianos. Sin embargo, tanto Chris 'Cappy' como el analista militar y político Yuri Podoliaka han subrayado en múltiples ocasiones que esto forma parte de una táctica que el Ejército Rojo empleó con éxito durante la Segunda Guerra Mundial.A saber, antes de enviar las principales fuerzas a cada pueblo o ciudad, los militares rusos primero envían unas unidades ligeras cuya principal función es evaluar la fuerza de resistencia real en cada pueblo en concreto. Una vez hecho esto, se retiran y en base a la información obtenida se toman las decisiones sobre las acciones a tomar.Si la resistencia es débil, se asume el control del pueblo. Por otro lado, si la resistencia supera un determinado nivel, las fuerzas armadas rodean la ciudad y avanzan adelante para lograr sus objetivos estratégicos sin perder el tiempo. Mientras tanto, parte de las fuerzas se quedan rodeando la ciudad y dejando a los militares ucranianos sin acceso a suministros, como el combustible o municiones.Está táctica ha sido probada por el tiempo, y permite avanzar a una gran velocidad sin quedarse estancados en poblaciones que no tienen importancia estratégica. Al mismo tiempo, minimiza las pérdidas, tanto entre los militares, como los civiles, puesto que así se reduce drásticamente el número de combates urbanos.El conflicto en Ucrania y su cobertura por los principales medios occidentales sirve de recordatorio de que eventos de semejante escala deben ser evaluados por los expertos en cada aspecto que involucran. Esto significa, que las cuestiones de la táctica y estrategia militar, así como la logística de combate, deben ser evaluadas por expertos en la materia. Solo así se puede obtener un punto de vista más realista de lo que está ocurriendo.

https://mundo.sputniknews.com/20220318/defensa-rusa-kiev-sugiere-a-los-nacionalistas-en-mariupol-utilizar-civiles-como-escudos-humanos-1123315494.html

https://mundo.sputniknews.com/20220318/perro-de-guerra-de-eeuu-en-ucrania-deben-dejar-de-venir-aca-es-una-trampa--video-1123279280.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto, operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, rusia