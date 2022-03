¿Cómo los métodos que EEUU probó en Kosovo estaban a punto de repetirse en Donbás?

"Lo importante es notar que para los políticos occidentales, las víctimas serbias no valen nada. No existen, no merecen ninguna mención. Y ahora vemos cómo se aplica el mismo concepto contra los rusos de Donbás. Desde hace ocho años, estas personas sufren terriblemente. Donetsk tiene una población de un millón de habitantes que ha sido bombardeada por artillería y esto para los principales medios de comunicación occidentales no existe", lamentó el historiador.