¿Se viene una nueva ola progresista en América Latina?

Las victorias del progresismo en Chile y Colombia generan esperanzas para la izquierda latinoamericana. 18.03.2022, Sputnik Mundo

Tras el avance de los movimientos de izquierda en los procesos electorales latinoamericanos y ante las perspectivas del retorno de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil, el internacionalista Juan Pablo de María dialogó con GPS Internacional para analizar las expectativas en torno a un nuevo regionalismo progresista en la región.Con respecto a los movimientos políticos contemporáneos, "estamos atravesando tiempos de cambio, no sólo en América Latina sino que también en el resto del mundo", indicó el investigador. En este sentido, el cambio de época que supone el impacto de la pandemia en estos dos años, así como la intensificación de los conflictos como en el caso de Ucrania, "plantea serios desafíos para Latinoamérica, sobre todo teniendo en cuenta la actual oleada de Gobiernos progresistas que están irrumpiendo nuevamente", destacó.En este sentido, "el caso más llamativo es el de Colombia, ya que desde hace varias décadas que gobierna la derecha o centro derecha, muy alineada a Washington no sólo desde el aspecto político sino también cultural", sostuvo. Con esta irrupción de Petro, "nos damos cuenta de un conjunto de sectores que pudieron consolidarse como un frente electoral, demostrando una victoria contundente", indicó. Ello plantea esperanzas para la izquierda latinoamericana, "en tiempos muy aciagos que repercuten en nuestra región", añadió.La integración latinoamericana enfrenta serios desafíos en la actualidadEntre los principales desafíos que enfrenta la región, "hay que trabajar en agendas políticas e institucionales desde una perspectiva de la distribución equitativa de los recursos y las riquezas", indicó. Ello implica volver a destacar esta agenda con las condiciones del actual contexto, "que no son las mismas de las anteriores olas progresistas", advirtió de María. En consonancia con ello, "hay que seguir profundizando la cuarta generación de Derechos Humanos, donde entran los derechos ambientales y de género", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre las medidas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para mitigar los efectos de la crisis energética global en el país.El Gobierno salvadoreño toma medidas para paliar el impacto económico provocado por la crisis globalEl presidente de El Salvador anunció un paquete de medidaspara paliar el impacto de la crisis energética mundial, agravada por el conflicto en Ucrania y las sanciones occidentales contra Rusia. En este marco, el mandatario espera que los ajustes ayuden a las familias del país a enfrentar la inflación que afecta de manera particular a esta nación centroamericana. Al respecto, "El Salvador es un país cuya dependencia del petróleo importado es muy grande", sostuvo.Por tanto, "ello pone al país en una desventaja ante la crisis energética", indicó. Los efectos de esta post pandemia por supuesto tendrán serios impactos en el precio del petróleo, añadió. Con respecto a las medidas del presidente, "esto es positivo porque atiende una necesidad urgente de la ciudadanía, algo que no se había hecho en otras administraciones", sostuvo Fagoaga. Entre los desafíos que enfrenta el país, "se destaca la compleja situación económica, principalmente por la subida de precios", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la significación de las ciudades globales en el marco de los procesos actuales de la globalización.Fundación Pérez ScreminiEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con Paulina Effinger, con quien dialogamos sobre el trabajo de la Fundación Pérez Scremini, la cual está cumpliendo 10 años y tiene una actividad solidaria por la cura del cáncer de niños y adolescentes en Uruguay.

