Políticos europeos proponen a Zelenski para el Premio Nobel de la Paz

Políticos europeos proponen a Zelenski para el Premio Nobel de la Paz

2022-03-18T18:20+0000

2022-03-18T18:20+0000

2022-03-18T18:20+0000

"A la luz de los eventos históricamente sin precedentes, pedimos respetuosamente al Comité del Premio Nobel de la Paz que reabra y reconsidere el procedimiento de nominación de 2022 para el Premio Nobel de la Paz", señala la nota de los políticos europeos enviada al Comité del Premio.El documento fue firmado por antiguos y actuales políticos europeos que aseguran que es necesario ampliar el plazo de presentación de candidaturas al premio hasta el 31 de marzo de este año en vista de los recientes acontecimientos. Según la declaración, de este modo los firmantes quieren demostrar al pueblo de Ucrania que el mundo está de su lado.La nota fue firmada por 36 políticos, la mayoría de ellos de los Países Bajos, entre ellos el ex ministro de Defensa Ank Bijleveld y el ex ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania Ben Both. Los miembros del Parlamento Europeo -el ex Primer Ministro de Estonia, Andrus Ansip, el rumano Vlad-Marius Bothos, la sueca Karin Karlsbro y la alemana Katrin Langensiepen, entre otros- también apoyaron la candidatura de Zelenski.El año pasado, Dmitri Muratov, redactor jefe de Novaya Gazeta, y la periodista filipina Maria Resse recibieron el Premio Nobel de la Paz. El comité nombró a ambos como representantes de los periodistas que defienden la libertad de los medios de comunicación en el mundo.El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una operación militar especial tras haber recibido una petición de ayuda militar de los líderes de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, Denís Pushilin y Leonid Pasechnik, para proteger su territorio y la vida de sus ciudadanos civiles.Ambas repúblicas anunciaron unilateralmente su independencia de Ucrania en 2014. Tras ocho años de constantes ataques de Kiev que acabaron con la vida de cientos de civiles en esta región conocida como Donbás, Rusia reconoció finalmente su independencia el 21 de febrero de 2022.El objetivo de la operación especial de Rusia, además de garantizar la seguridad de las nuevas repúblicas, es la "desmilitarización y desnazificación" de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso aclaró que los ataques militares no están dirigidos contra la población civil y que buscan inutilizar la infraestructura bélica en el territorio ucraniano.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó las declaraciones de Putin sobre la presencia de nazis en Ucrania y calificó la operación militar rusa de "invasión a gran escala". Los países occidentales se pusieron del lado de Kiev, condenando las acciones de Rusia e imponiendo una serie de sanciones contra Moscú. El Kremlin cuestiona a Occidente por haber ignorado los crímenes de guerra cometidos por Ucrania en las Repúblicas de Donetsk y Lugansk durante ocho años.

