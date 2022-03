https://mundo.sputniknews.com/20220318/miley-cyrus-megan-fox-y-julian-casablanca-hacen-delirar-a-buenos-aires-1123319552.html

Buenos Aires parece estar, al menos durante algunos días, invadida por estrellas internacionales de la talla de los estadounidenses Miley Cyrus, Megan Fox o Julian Casablancas. Si bien llegaron con el mega festival Lollapalooza como excusa, las estrellas aprovecharon las primeras horas en la capital argentina para saludar fanáticos, mostrar llamativos atuendos y probar las golosinas típicas del país.Cyrus, exestrella de Disney y actual ícono del pop estadounidense, llegó a Buenos Aires el jueves 17, 24 horas antes de tener que presentarse en uno de los escenarios del festival montado en el Hipódromo de San Isidro.Lejos de ocultarse tras sus guardias de seguridad, la cantante se entregó al calor de sus fanáticos y, apenas llegada a Argentina, se acercó a dejarse abrazar por la gente que esperaba detrás de una valla para saludarla.La cantante, que saltó a la fama por la serie juvenil Hannah Montana, también fue noticia por el colorido atuendo que lució.La lista de estrellas estadounidenses se complementó con la llegada de la actriz Megan Fox, que arribó a Buenos Aires acompañando a su pareja, el músico Colson Baker, más conocido por su nombre artístico Machine Gun Kelly, que también está en la grilla del festival.Fox no mostró un perfil tan alto como el de Cyrus pero igual se dejó ver en vídeos y fotografías que tomaron los afortunados que la vieron llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.El que también llegó para tocar con su banda The Strokes fue el rockstar estadounidense Julian Casablancas. El vocalista es un conocido amigo de Argentina que siempre se despacha con algún guiño a los fanáticos locales como elogiar a Lionel Messi, ensayar una versión cumbia improvisada o degustar un Mantecol, una típica golosina argentina.El 2022 no fue la excepción y, minutos después de haber llegado, el músico ya estaba con un paquete de Mantecol en la mano y una camiseta de la selección argentina.Pero los argentinos casi logran completar un póker de celebridades con la posibilidad de que la cantante barbadense Rihanna también pisara el país, acompañando a su pareja, el rapero Asap Rocky, otra de las estrellas del festival.La posibilidad de que Rihanna llegara a Argentina hizo que los locatarios soñaran con la posibilidad de que la cantante, con fecha de parto prevista para el otoño austral, pudiera dar a luz en suelo argentino. Para desilusión de sus fanáticos, Asap Rocky llegó en solitario.Ahora, la esperanza de ver a Rihanna recae en los fanáticos chilenos, que esperan al rapero para la edición local del festival, previsto para el mismo fin de semana.

