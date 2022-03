https://mundo.sputniknews.com/20220318/lideres-europeos-personajes-nefastos-que-son-traidores-a-sus-pueblos-1123306735.html

'Líderes' europeos, "personajes nefastos" que son "traidores a sus pueblos"

"Cuando pase el tiempo y se conozca la verdad, se verá que estos señores han trabajado para unas élites que han llevado a Europa a la guerra, unas élites a las que no les va a afectar para nada la guerra —y es que residen, fundamentalmente, más allá del Atlántico—, y que estarían contentísimas de que Europa y Rusia se destrozaran o se debilitaran mutuamente, porque ellos serían los que saldrían ganando. Ver a estos personajes como Stoltenberg, Borrell o Von der Leyen como representantes de Europa me parece un enorme error: son traidores a los pueblos europeos, enemigos de Europa", insistió Carrero, presidente de la Fundación S'Olivar, que promociona la justicia social y la solidaridad.Según el también aspirante al Premio Nobel de la Paz en 2000, las citadas figuras se encuentran entre los grandes protagonistas del conflicto de Ucrania, donde la intervención de Rusia no es otra cosa que la reacción de Moscú a los esfuerzos de Occidente de convertir a la nación vecina en una punta de lanza contra el gigante euroasiático. Una labor que incluyó, tanto la militarización de Ucrania y el apoyo a sus sectores ultranacionalistas y neonazis, como a la creación de armas biológicas en una red de laboratorios instalados por EEUU en el país.Carrero subrayó que no tiene "ningún problema en alinearse al 100% con el presidente Vladímir Putin" en su resistencia a la estrategia de EEUU y sus aliados, al tiempo que se mostró consciente de que manifestar esta postura le "coloca en una posición casi suicida", dado el acoso que sufre todo aquel que se permita tener un pensamiento propio en Occidente.En este último contexto, refiriéndose a una auténtica cacería desatada contra las voces alternativas, el intelectual español denunció "un absoluto secuestro de la información" en Occidente.

