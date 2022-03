https://mundo.sputniknews.com/20220318/latinoamerica-tiene-gobernantes-populistas-e-ineptos-los-polemicos-dichos-de-ernesto-zedillo-1123275282.html

"Latinoamérica tiene gobernantes populistas e ineptos": los polémicos dichos de Ernesto Zedillo

"Latinoamérica tiene gobernantes populistas e ineptos": los polémicos dichos de Ernesto Zedillo

El expresidente de México Ernesto Zedillo aseguró que Latinoamérica padece una ola de presidentes "populistas" e "ineptos". Los dichos del exmandatario... 18.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-18T01:40+0000

2022-03-18T01:40+0000

2022-03-18T01:40+0000

américa latina

méxico

ernesto zedillo ponce de león

latinoamérica

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1123274949_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_69604719d5a7733885e57a109bd0643d.jpg

Durante la conferencia digital "Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica", el exmandatario mexicano de extracción priista hizo votos para que la "ola de gobernantes populistas e ineptos" que gobiernan en Latinoamérica sea sustituida por otros liderazgos. El expresidente, quien tras su paso por Los Pinos se dedicó a la docencia, aseveró que no es coincidencia que los países latinoamericanos hayan sido los de más altos niveles de mortalidad a lo largo de los primeros meses de la pandemia por COVID-19. "La causa del pobre desempeño de las economías latinoamericanas en años recientes no se encuentra en las reformas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En realidad el problema con nuestros países no es que tuvieran reformas, el problema es que nunca fueron los suficientemente completas en sus objetivos ni en su ejecución", indicó. Antes sus dichos, usuarios de las redes sociales no tardaron en lanzar críticas al exgobernante durante cuyo sexenio se presentó una de las peores crisis económicas en México y la matanza de Acteal.

https://mundo.sputniknews.com/20211222/la-masacre-de-acteal-el-crimen-perpetrado-por-paramilitares-que-involucra-al-expresidente-zedillo-1119639708.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, ernesto zedillo ponce de león, latinoamérica, política