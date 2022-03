Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyen 54 instalaciones militares de Ucrania en un día

https://mundo.sputniknews.com/20220318/las-fuerzas-armadas-de-rusia-destruyen-54-instalaciones-militares-de-ucrania-en-un-dia-1123318970.html

MOSCÚ (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron 54 instalaciones militares de Ucrania en las últimas 24 horas, informó el portavoz del Ministerio de... 18.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-18T20:15+0000

2022-03-18T20:15+0000

2022-03-18T20:15+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

En particular, este viernes 18 los militares rusos atacaron un estacionamiento de aviones de combate en la planta de reparación de aviones en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania.Además, en las últimas 24 horas los sistemas de defensa aérea rusos derribaron un vehículo aéreo no tripulado ucraniano."En total, en el marco de la operación fueron destruidos 184 vehículos aéreos no tripulados, 1.412 tanques y otros vehículos blindados de combate, 142 lanzacohetes múltiples, 542 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 1.211 unidades de vehículos militares especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania", señaló Konashénkov.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, mientras numerosos países condenaron las acciones de Moscú y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para que Rusia ponga fin a su operación militar.La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la ONU, dictaminó que Rusia debe detener la operación militar en Ucrania. Moscú afirmó que no puede tomar en consideración la decisión correspondiente, alegando que la corte sufrió una "presión sin precedentes" por parte de Kiev y Occidente.

ucrania

