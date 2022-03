https://mundo.sputniknews.com/20220318/gobierno-boliviano-destaca-renuncia-de-evo-morales-a-indemnizacion-por-veto-electoral-1123326369.html

Gobierno boliviano destaca renuncia de Evo Morales a indemnización por veto electoral

El TCP, en una sentencia aprobada en mayo del año pasado pero divulgada solo el 17 de marzo, anuló la resolución del Tribunal Electoral que vetó la postulación de Morales a una senaturía por Cochabamba (centro), con el argumento, entre otros, de que el entonces exiliado exgobernante no estaba residiendo en ese distrito.Morales estaba entonces refugiado en Argentina, como consecuencia de su derrocamiento en noviembre de 2019, y solo regresó a Bolivia después de la victoria electoral de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), en los comicios de octubre de 2020."La democracia está fortalecida y, por lo tanto, éste es un tema cerrado para el gobierno nacional", dijo Lima, saliendo al paso de políticos de oposición que criticaron la orden del TCP de que Morales reciba una indemnización económica a ser calculada por un tribunal de justicia.El ministro Lima afirmó que la sentencia del TCP ponía también fin al debate sobre sobre la frustrada candidatura de Morales, con un "mandato claro (...) de que en Bolivia todos tienen derecho a participar en las elecciones en las condiciones que fija la Constitución".Morales dijo el jueves, tras divulgarse la sentencia del TCP, que no esperaba indemnización, aunque sí eventual castigo contra las autoridades que vetaron su candidatura."Nunca hemos pedido indemnización por la inhabilitación política ilegal e inconstitucional a nuestra candidatura como senador por Cochabamba. Estamos sorprendidos de que el TCP recién publique una sentencia que siempre supimos debía ratificar nuestro derecho a postularnos (…) Nuestra demanda fue por justicia y no por plata", escribió en Twitter.El líder indígena anunció "acciones legales para saber quién dio la orden" de su inhabilitación.Morales, jefe político del presidente Luis Arce por su condición de jefe nacional del MAS, ha rehusado insistentemente comentar versiones de que consideraría presentarse de nuevo en 2025 como candidato a la Presidencia.

