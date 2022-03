https://mundo.sputniknews.com/20220318/europa-depende-del-gas-de-rusia-amlo-explica-por-que-su-apuesta-por-la-independencia-energetica-1123296304.html

"Europa depende del gas de Rusia": AMLO explica por qué su apuesta por la independencia energética

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Europa vive una escasez de gas debido al conflicto que se vive en Ucrania. 18.03.2022, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano indicó que México está trabajando por tener independencia energética para evitar el escenario que se vive actualmente en Europa, en donde varios países han presentado escasez y alza en los precios del gas debido al conflicto en Ucrania. El mandatario mexicano señaló que por ello el país busca generar lo que consume en su mismo territorio y así evitar un alza de precios en combustibles y gasolina, tal y como está pasando en el continente europeo. "Nosotros por eso estamos fortaleciendo la independencia energética: no depender de las materias primas del extranjero, no depender de combustible del extranjero, no depender de alimentos del extranjero. Producir lo que estamos consumiendo", sentenció el mandatario. La reforma energética de López Obrador busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), empresas mexicanas que brindan servicios de electricidad y energéticos. Con la construcción de Dos Bocas y la compra de la planta de Deer Park, en Texas, Estados Unidos, el Gobierno de México ha declarado repetidamente su plan para apostar por las energías producidas por empresas nacionales.

