Es escandaloso que "Alemania y Francia no tengan ningún pudor en apoyar a neonazis"

Es escandaloso que "Alemania y Francia no tengan ningún pudor en apoyar a neonazis"

La soberbia de Alemania y Francia de seguir armando a los nazis de UcraniaY es que, tanto Alemania como Francia, han declarado que seguirán enviando armas al régimen de Kiev, mientras desairan las denuncias de Rusia sobre los numerosos hechos de violaciones flagrante de las normas del derecho humanitario internacional por las fuerzas de seguridad ucranianas.Algo que, sólo tras acabar con la conversación que mantuvieron el pasado fin de semana a tres bandas, entre Vladímir Putin, Emmanuel Macron, y Olaf Scholz, la presidencia francesa se animó a calificarlas como mentiras de Putin."Francia mismo reclutó para la legión extranjera 45 mil neonazis —aunque hubiera estado ocupada por Alemania por cuatro años— y los mandó para Indochina, y los aplicó en Argelia también. Francia puede ser un país increíble por su humanismo, por sus letras, su ciencia, por su importante contribución para la humanidad. Pero la Francia imperial es una colonizadora bravísima. Yo como tengo origen árabe, pienso siempre en Francia y en Argelia, pienso en Francia haciendo destrozos en el Líbano, la tierra de mi familia paterna. Siempre fue una operadora de primera grandeza diplomática para hacer sus cosas en Medio Oriente", constata Bruno Lima Rocha Beaklini.El analista insiste en que "Alemania me causa extrañeza y es casi escandaloso lo que hizo Olaf Scholz: no le va a permitir operar al Nord Stream 2 y se va a quedar sin la mitad del gas que necesita para disputar económicamente con EEUU. Está tirando la toalla de su propio país, eso no tiene el menor sentido, y mientras tanto, tiene a las tropas de EEUU en su territorio, ocupando su país militarmente, y con eso no pasa nada. [Alemania estaba] mejor con Merkel, que aunque fuera conservadora, de relaciones internacionales y de posturas más duras, comprendía algo. Este tipo me parece muy flojo", sentencia el experto respecto a Scholz.Vasallaje europeoPara el Dr. en Ciencias Políticas, en los hechos concretos, la Unión Europea [UE] concedió a EEUU una condición de hegemonía a través de esta crisis en las operaciones de Rusia en Ucrania, y no está haciendo prácticamente nada para contener el avance de EEUU como el eje económico —ya era el eje militar— en la zona euro.Mientras, Moscú declaró que está en su derecho a atacar los convoyes de armas que Occidente le suministre a Ucrania. "Si es en territorio ucraniano, creo que Rusia tiene que hacerlo, porque es atacar las líneas de abasto al enemigo, es parte de la guerra. Para mí, se terminó la joda. El Kremlin está diciendo que se terminaron las excursiones de supuestos militares profesionales que son especialistas en disparar contra civiles. […] Esas excursiones de gente que lleva ropa de Mickey Mouse van a jugar a la guerra contra las tropas profesionales rusas. No es una buena idea".Para Lima Rocha Beaklini, "en términos específicos de occidentales que van a luchar a Ucrania sin la preparación necesaria, o que sean veteranos de guerra, o veteranos militares que no estuvieron en operaciones reales, es una muy mala idea confrontar a fuerzas rusas profesionales que tienen un alto grado de motivación y que tienen por lo menos ocho años para rescatar a su gente de opresión en Ucrania, porque esto es real".El experto subraya que quien entiende algo de conflictos, se da cuenta de que las fuerzas armadas de Rusia lo están haciendo con bastante cuidado para avanzar de a poco y no destruir la infraestructura de Ucrania que se tendrá que reconstruir cuando haya un acuerdo de paz."Me causa mucha extrañeza y rabia cómo los medios occidentales cambian todo, que ahora los mercenarios son voluntarios", expresa el Dr. Bruno Lima Rocha Beaklini, con indignación.

