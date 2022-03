https://mundo.sputniknews.com/20220318/empresas-petroleras-de-la-india-compraron-a-rusia-millones-de-barriles-de-petroleo-urals-1123290071.html

Empresas petroleras de la India compraron a Rusia millones de barriles de petróleo Urals

NUEVA DELHI (Sputnik) — Las empresas petroleras Indian Oil Corporation (IOC) y Hindustan Petroleum, de la India, compraron varios millones de barriles del... 18.03.2022, Sputnik Mundo

La compañía Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. también anunció una licitación para el suministro de un millón de barriles del crudo Urals.En tanto, destacó el diario, la empresa Reliance Industries Ltd podría renunciar a la compra del petróleo ruso para no verse perjudicada por las sanciones impuestas a Moscú.El portavoz del Ministerio de Exteriores de la India, Arindam Bagchi, al contestar el 17 de marzo a la pregunta sobre la posible compra de 15 millones de barriles de petróleo a Rusia, dijo que Nueva Delhi "está evaluando todas las posibilidades que existen en los mercados energéticos mundiales".El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Tras el inicio de la operación militar, Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en algunas ciudades, y decretó la movilización general.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales en un intento de presionar a Moscú para que ponga fin a su operación militar.

