Embajador ruso: сontinúa la producción de la vacuna Sputnik V en la India

NUEVA DELHI (Sputnik) — La India y Rusia continúan cooperando en la producción de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, informó el embajador ruso en la... 18.03.2022, Sputnik Mundo

El embajador también señaló que las empresas indias pueden reemplazar a los fabricantes occidentales que salen de Rusia, incluso en productos farmacéuticos.Comentó además que la India es una "farmacia mundial" y un fabricante líder en copias de medicamentos que "son tan buenos como los originales".La vacuna rusa Sputnik V ya está en uso en la India después del procedimiento de registro acelerado en abril de 2021, siendo el principal centro de producción de las vacunas Sputnik V y Sputnik Light. Situación en Ucrania no puede afectar la cooperaciónAlípov consideró que la actual situación en torno a Ucrania no afectará —o afectará lo mínimo— la cooperación técnica y militar con la India.El embajador relató que muchas empresas rusas que cooperan con la India en el sector de defensa son ya desde hace tiempo objeto de sanciones unilaterales de EEUU."Por lo tanto, la ampliación de las medidas restrictivas por la situación en Ucrania no hará cambiar nada", afirmó Alípov.El diplomático también se refirió a los suministros de los sistemas antiaéreos rusos S-400 a la India y aseguró que se efectúan conforme al calendario aprobado.En cuanto a los destacados sistemas rusos S-500, comentó que Rusia sigue dispuesta a ofrecérselos a la India."Si la India se muestra interesada en los S-500, las autoridades rusas harán la respectiva propuesta, pero hasta ahora no hubo ninguna conversación concreta al respecto", dijo el embajador ruso en la India.En diciembre pasado, el vice primer ministro ruso Yuri Borísov declaró que la India podría ser el primer país extranjero incluido en la lista de compradores del S-500 si quiere. Aunque antes de venderlos tienen que abastecer de estos sistemas a las Fuerzas Armadas rusas.El sistema de misiles antiaéreos S-500 Prometéi (OKR Triumfator M) son sistemas de nueva generación y representan un complejo universal de largo alcance horizontal y vertical, con un alto potencial de defensa antimisil y capacidad de interceptar no solo misiles balísticos, sino también objetivos aerodinámicos (aviones y helicópteros) y misiles de crucero.Según fuentes oficiales, el radio de impacto del S-500 es de unos 600 kilómetros. El Prometéi podrá detectar y derribar simultáneamente hasta 10 misiles balísticos supersónicos que vuelan a una velocidad de hasta 7 kilómetros por segundo, y también interceptar bloques de combate de misiles hipersónicos.Por sus características, el S-500 superará considerablemente el actual sistema S-400 y a su competidor norteamericano Patriot Advanced Capability-3.

