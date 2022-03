"El salario es sagrado": AMLO se pronuncia en contra de polémica reforma sobre créditos de nómina

"El salario es sagrado, es el sustento de la familia y no se puede apropiarse de la nómina del trabajador", sentenció López Obrador sobre la minuta que ya fue regresada al Senado. El Gobierno no debe prestarse a eso, no estoy de acuerdo con esa iniciativa (...) Ojalá los senadores la revisen bien, los legisladores", dijo el presidente durante su conferencia de prensa de este 17 de marzo desde el estado de Veracruz.