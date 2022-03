https://mundo.sputniknews.com/20220318/el-presidente-lituano-afirma-que-400-militares-estadounidenses-ya-estan-desplegados-en-el-pais-1123287828.html

El presidente lituano afirma que 400 militares estadounidenses ya están desplegados en el país

MOSCÚ (Sputnik) — Los 400 militares estadounidenses prometidos por el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ya arribaron a Lituania, afirmó el... 18.03.2022, Sputnik Mundo

El 7 de marzo, durante su visita a Vilna, el secretario de Estado estadounidense declaró que en los próximos días a Lituania llegarían 400 militares de EEUU.Agregó que Lituania espera recibir unidades militares avanzadas, tanto de EEUU, como de otros países de la OTAN.Anteriormente, el Gobierno lituano destinó 40,43 millones de euros para desplegar las tropas de la OTAN en el territorio del país.El Gobierno de Lituania está aumentando sus gastos en el sector de defensa de manera drástica desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania. Estonia y Letonia expulsan a diplomáticos rusosEstonia expulsó a tres miembros de la misión diplomática de Rusia en Tallin por sospechas de "socavar la seguridad del país", informó la Cancillería estonia.Asimismo, el Gobierno de Letonia decidió declarar personas no gratas a tres diplomáticos rusos por la actividad que las autoridades ven incompatibles con su estatus diplomático, declaró el ministro letón de Asuntos Exteriores, Edgars Rinkevics."Letonia expulsa a tres empleados de la Embajada de Rusia por las actividades que contradicen su estatus diplomático, así como por la continua agresión de Rusia en Ucrania", escribió Rinkevics en su cuenta de Twitter.Rinkevics precisó que la decisión se tomó en coordinación con los Gobiernos de Estonia y Lituania.Más temprano este 17 de marzo, Bulgaria declaró personas no gratas a diez diplomáticos rusos.Últimamente se ha desatado una nueva ola de expulsiones de diplomáticos rusos.En particular, el 4 de marzo pasado Montenegro expulsó a un diplomático ruso por presunto espionaje, mientras que el 14 de marzo Eslovaquia declaró personas no gratas a tres diplomáticos por las mismas acusaciones.Además, el 28 de febrero Estados Unidos decidió expulsar a 12 diplomáticos rusos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas y a un empleado ruso que trabajaba en la secretaría de la organización en Nueva York.

