El Hummer más grande del mundo: presentan un auto del tamaño de un edificio | Video

Y el uso de estos superlativos no es una exageración, ni más ni menos, pues el vehículo en cuestión es tres veces más grande que el Hummer H1 original. Así, mide 6,6 metros de alto, 14 de largo y 6 de ancho. De hecho, es tan grande y pesado que necesita cuatro motores para moverse.Tal y como se desprende de las imágenes, el único propósito detrás de este Hummer, bautizado como X3, es ser el más grande. La practicalidad no es una virtud de este auto, pues para salir a las calles debe ir escoltado de agentes de tránsito.Las recientes imágenes fueron captadas cuando el peculiar todoterreno fue trasladado al Museo de Historia OffRoad en Al Madam para ser exhibido al público.Por desgracia no hay información detallada sobre los motores que propulsan este edificio sobre ruedas: lo único que se sabe es que son motores diésel. Con ello, se sabe más sobre su interior, que consta de dos pisos Estos incluyen un puesto de manejo, un baño completo y una cocina. Eso sí, aparentemente, su interior aún no ha sido acabado.Su dueño es Hamad bin Hamdan Nahyan, mejor conocido como el Rainbow Sheij. El hombre es uno de los coleccionistas más grandes y excéntricos del mundo, siendo el X3 un verdadero monumento a este rasgo. Según varios reportes, el Rainbow Sheij tiene más de 700 autos, lo cual es posible gracias a un patrimonio estimado en 21.000 millones de dólares, por lo que es una persona muy conocida entre los coleccionistas.El objetivo de Sheij Arcoíris es lograr un récord Guinness con el Hummer en movimiento más grande del mundo. Los trámites aún están en proceso.

