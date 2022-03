https://mundo.sputniknews.com/20220318/eeuu-recomienda-a-america-latina-preguntarse-que-clase-de-aliado-sera-rusia-en-el-futuro-1123310505.html

EEUU recomienda a América Latina preguntarse qué clase de aliado será Rusia en el futuro

En una fase histórica de reconfiguración de las alianzas internacionales y en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, el consejero del Departamento de... 18.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-18T18:49+0000

2022-03-18T18:49+0000

2022-03-18T18:49+0000

internacional

luis arce

andrés manuel lópez obrador

washington

méxico

américa

onu

ue

departamento de estado (eeuu)

kremlin

Las sanciones que han impuesto el Gobierno de Joe Biden y la Unión Europea a Rusia en represalia por la operación militar especial que sostiene en territorio ucraniano, consideró Chollet en entrevista con Infobae, debilitarán al Kremlin y lo convertirán en un aliado menos atractivo para los países latinoamericanos.En los últimos años, Rusia ha fortalecido sus alianzas estratégicas con países de la región latinoamericana y con gobiernos opositores al señorío de Washington sobre el continente, como Nicolás Maduro en Venezuela, Luis Arce en Bolivia, Alfredo Fernández en Argentina o Andrés Manuel López Obrador en México, lo que el asesor del Gobierno estadounidense considera que generará dudas en el futuro."Muchos países en América Latina y en el mundo se harán la pregunta de qué tipo de socio será Rusia en el futuro, Rusia será un país con una economía que estará devastada", declaró el asesor del titular del Departamento de Estado, Antony Blinken.Además, Chollet sostuvo que son varios los países latinoamericanos que han llamado a condenar a Rusia a nivel internacional, incluso en la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Las sanciones estadounidenses a Rusia y el propio costo de la operación militar devastarán la economía del país euroasiático, estimó el funcionario."También por el aislamiento al que Rusia será sometida en los próximos meses y años por lo que ha hecho a Ucrania. Rusia no será un socio muy atractivo para los países y creo que los países que tienen lazos fuertes con Rusia deberán preguntarse cuáles serán los beneficios de tener una relación más fuerte con Rusia en el futuro", apuntó.Chollet también consideró que la operación del presidente Vladimir Putin en Ucrania no está saliendo conforme a lo planeado, sino que está teniendo pérdidas militares."Los costos de hacer negocios con Rusia solamente van a subir, es mucho más difícil trabajar con Rusia debido a las sanciones, hay un costo de reputación por el comportamiento de Putin y su subyugación brutal a Ucrania, por los ataques civiles de Rusia y el aislamiento general de Rusia en el mundo", declaró el funcionario de la administración de Biden.Acerca del acercamiento de la Casa Blanca con el Palacio de Miraflores, sede del ejecutivo venezolano, Chollet precisó que Estados Unidos mantiene sus diferencias con la administración de Maduro.También dijo que Estados Unidos espera que los países latinoamericanos se sumen a sancionar a Rusia económicamente y a apoyar al pueblo de Ucrania."Respecto al futuro de Putin, creo que esta guerra que eligió hacer pasar a su país dejará a Rusia más aislada, más débil, con una economía que estará peor que hace sólo algunas semanas, el pueblo ruso estará más aislado, el pueblo ruso deberá preguntarse cómo es que esta guerra los beneficia", apuntó.Operación militar rusa en UcraniaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varios paquetes de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.El 28 de febrero, las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron para negociar en una localidad próxima a la frontera bielorruso-ucraniana. No hubo resultados tangibles al término del encuentro, pero las partes anunciaron que continuarán el diálogo tras una serie de consultas. Hasta la fecha se han celebrado tres reuniones.

washington

méxico

américa

ucrania

venezuela

argentina

eeuu

2022

luis arce, andrés manuel lópez obrador, washington, méxico, américa, onu, ue, departamento de estado (eeuu), kremlin, rusia, ucrania, venezuela, nicolás maduro, argentina, eeuu, operación militar especial de rusia en ucrania