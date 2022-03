https://mundo.sputniknews.com/20220318/eeuu-considera-que-inteligencia-proporcionada-a-ucrania-marca-la-diferencia-frente-a-rusia-1123274579.html

EEUU considera que inteligencia proporcionada a Ucrania marca la diferencia frente a Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU está proporcionando a Ucrania inteligencia que está marcando la diferencia en su lucha contra Rusia, dijo durante una audiencia el... 18.03.2022, Sputnik Mundo

Moultrie agregó que cree que Ucrania está satisfecha con el apoyo brindado por su país.Más temprano en el día, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que las fuerzas rusas avanzaron 10 kilómetros (6 millas) en el Donbas y se apoderaron de dos asentamientos más y continúan con su ofensiva exitosa.Desde el comienzo de la operación militar especial, dijo Konashenkov, las fuerzas rusas han destruido 182 aviones y helicópteros ucranianos, 177 vehículos aéreos no tripulados, 1.393 tanques y otros vehículos blindados de combate, 134 lanzacohetes múltiples, 523 cañones y morteros de artillería de campaña y 1.182 misiles especiales. vehículos militares.El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk solicitaran ayuda para protegerlas de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro. Rusia ha dicho que no tiene planes de ocupar Ucrania.

