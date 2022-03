https://mundo.sputniknews.com/20220318/eeuu-califica-de-muy-profesional-linea-de-supresion-de-conflictos-con-rusia-en-siria-1123301453.html

EEUU califica de "muy profesional" línea de supresión de conflictos con Rusia en Siria

EEUU califica de "muy profesional" línea de supresión de conflictos con Rusia en Siria

WASHINGTON (Sputnik) — La línea de comunicación para supresión de conflictos con Rusia en Siria ha sido muy profesional, declaró el jefe del Comando Central de... 18.03.2022, Sputnik Mundo

La línea de supresión de conflictos es una vía de comunicación militar para evitar enfrentamientos.A principios de marzo, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que EEUU celebraba que los rusos hayan confirmado que utilizarán una nueva línea de comunicación directa con Washington para evitar "errores de cálculo" en medio de la crisis de Ucrania.Es importante "tener un canal de comunicación a ese nivel para evitar errores de cálculo", añadió, al recordar que los dos países ya hicieron lo mismo antes en Siria.La semana pasada, Kirby informó que EEUU ha estado revisando la línea de supresión de conflictos con Rusia una o dos veces por día, pero dijo no hubo interacciones específicas hasta entonces.El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk solicitaran ayuda para protegerlas de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.En rechazo a la operación, EEUU y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la Unión Europea redoblaron sus sanciones contra Moscú.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.Por otra parte, más de tres millones de ucranianos buscaron refugio en países vecinos desde el inicio de la operación rusa, según datos de la ONU.Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.

