Diputado nicaragüense llama a investigar a EEUU por armas biológicas en Ucrania

Diputado nicaragüense llama a investigar a EEUU por armas biológicas en Ucrania

MANAGUA (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU), tomar medidas para investigar la responsabilidad de EEUU en la red de laboratorios biológicos... 18.03.2022

El pasado 8 de marzo, la subsecretaria de Estado de EEUU y ex embajadora de Washington en Ucrania, Victoria Nuland, admitió la existencia de los laboratorios biológicos que operan en Ucrania con el apoyo de la Casa Blanca, después que el Ministerio de Exteriores de Rusia confirmara su existencia."Eso es peligrosísimo, debe ser motivo de preocupación de la comunidad internacional, de todos los que amamos la paz, no es posible que a estas alturas se estén creando laboratorios para experimentar armas biológicas para afectar a otros países, tratando de crear hegemonía política en el caso de los Estados Unidos, para tratar de controlar el mundo", dijo Pastrán, miembro de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).Por su parte, el diputado Carlos Emilio López, también del bloque sandinista en el parlamento, expresó que la gravedad de la denuncia de Rusia, respaldada por el Gobierno de China, debe ser investigada por la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, así como en el Consejo de Seguridad y el Consejo de los Derechos Humanos, ambos de la ONU.López recordó el planteamiento del expresidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel D"Escoto Brockman (2008-2009), sobre la necesidad de "desnuclear" la relación entre los EEUU y las Naciones Unidas, señalando además que la sede de la ONU, ubicada en la ciudad de Nueva York, no debía estar en el territorio de la "potencia" que domina al mundo."Él insistía que la ONU, debía tomar decisiones fuertes contra los Estados Unidos, que actúa como juez del mundo, pero nadie toma decisiones: el Consejo de Seguridad, el Consejo de los Derechos Humanos y la Corte de La Haya, son parte de Naciones Unidas, pero nunca le dicen nada a Estados Unidos; el padre (D"Escoto) decía que todas estas estructuras de la ONU debían tomar medidas contra Estados Unidos y exigir la reparación, el resarcimiento de los daños causados a los pueblos y los Estados", dijo el diputado.Para el parlamentario, experto en derechos humanos, las bacteriológicas son armas de destrucción masiva; se manipulan bacterias, virus, hongos y se esparcen en una comunidad, en un territorio o en un Estado; destruyen la vida de personas, la vida colectiva, plantíos, la flora, la fauna y causan pandemias."No se justifica que los Estados Unidos haya instalado laboratorios de este tipo en Ucrania y utilizar (a este) país como un laboratorio de guerra, es algo inmoral, inhumano, viola una gran cantidad de derechos humanos: la vida, la salud, la convivencia, la paz, la seguridad, la estabilidad", aseveró López.La subsecretaria general para el Desarme de la ONU, Izumi Nakamitsu, afirmó el jueves que el organismo no tiene el mandato ni la capacidad operativa técnica para investigar la denuncia de la existencia de los laboratorios de armas biológicas en Ucrania.

