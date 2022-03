https://mundo.sputniknews.com/20220318/deslizamientos-de-tierras-un-peligro-cada-vez-mas-frecuente-en-america-latina-1123296709.html

Deslizamientos de tierras, un peligro cada vez más frecuente en América Latina

Los fatídicos deslizamientos de tierra ocurridos en Perú, Colombia y Brasil en lo que va del 2022 se dieron en un contexto de escasas acciones estatales de... 18.03.2022, Sputnik Mundo

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1123297195_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_94db18f319c4373622d3fffa0f93e87c.jpg

"Antes estos fenómenos ocurrían en lapsos de 20, 30 años, en determinadas zonas y ahora lo estamos viendo cada dos, tres años. Inclusive en algunas zonas ya se han hecho como endémicos", dijo a Sputnik Cónsole-Gonella, doctor en Geología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO) de Tucumán, Argentina.En Perú, un alud —movimiento de tierra— dejó un saldo de al menos cuatro muertos y 60 casas sepultadas en la localidad de Retamas del departamento La Libertad, al noroeste del país. El desastre se produjo el 15 de marzo ante la mirada absorta de algunos de sus habitantes, que filmaron cómo una ladera cedía tras la gravedad.El país latinoamericano no fue el único en sufrir una tragedia de estas características. Pocas semanas antes Colombia y Brasil registraron deslizamientos en las ciudades de Pereira —oeste de Colombia— y de Petrópolis —al sudeste de Brasil— que dejaron 16 y 171 personas fallecidas, respectivamente."El riesgo de deslizamiento en todas las zonas urbanas, periurbanas es uno de los riesgos geológicos del siglo XXI que más tiene que ser puesto en foco por las autoridades", advirtió el especialista, único integrante latinoamericano del comité ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) y editor de varias revistas académicas en el campo.Una multicausalidad que causa estragosDe acuerdo al experto, estos fenómenos son multicausales puesto que, pese a haber una "predisposición a que ocurran desde el punto de vista geológico, y geomecánico (referente al comportamiento del suelo y las rocas)", también intervienen factores "antropogénicos".Por un lado, "se producen en zonas donde hay pendientes pronunciadas en las laderas montañosas, zonas que están sometidas generalmente a precipitaciones que tienen a veces sustratos (...), zonas donde el suelo puede no estar lo suficientemente desarrollado para detener la humedad"."La deforestación", que progresivamente reemplaza las laderas por cultivos, y "la presión urbanística", que ocupa zonas inadecuadas con propósitos de vivienda, son otros de los factores que influyen para que se produzcan estos tipos de fenómenos, añadió.A su vez, la eliminación de la cobertura vegetal y la construcción de obras viales o hidráulicas impulsadas por gobiernos que en ocasiones no realizan los controles suficientes, así como la influencia de fenómenos propios del cambio climático, contribuyen a ahondar el problema.En efecto, el especialista señaló que las precipitaciones que antes estaban "distribuidas a lo largo del año, estacionalmente", ahora "están concentradas" en un período más acotado."Todos esos factores se aúnan para producir ese tipo de riesgo geológico", sintetizó.Una región rezagada frente a la prevenciónSegún Cónsole-Gonella, en Europa y Asia suelen utilizase herramientas sofisticadas para prevenir estos sucesos. Mapeos de detalle del riesgo geológico se implementan para "hacer predicciones y hacer una evaluación a tiempo real".En EEUU, en tanto, "se utilizan análisis e imágenes satelitales e imágenes de radar que permiten monitorear estos posibles deslizamientos casi a una escalada diaria".El experto señaló que, sin embargo, en la región latinoamericana "hace falta mucha inversión por parte del Estado" y agregó que los organismos gubernamentales de cada país deben "articular con los institutos de investigación monitoreos detallados" en los que "equipos, cuadrillas de científicos, de técnicos vayan hacia el campo in situ a relevar el estado actual de situación apoyándose en todas las herramientas tecnológicas".Para Cónsole-Gonella, la tecnología está disponible pero su falta de contemplación pasa más por un problema de coordinación político-científica.El geólogo sostuvo que varios países latinoamericanos aplican algunas herramientas sofisticadas, aunque a un menor nivel del trabajo que se realiza en EEUU, Europa y Asia. Mientras Brasil emplea sistemas de mapeo, Bolivia y Perú están tratando de implementar programas de análisis de riesgo geológico.El reciente deslizamiento en Perú , particularmente, es considerado por el especialista como un "interesante caso de estudio"."Habían involucradas actividades mineras en la zona que no habían sido correctamente mitigadas, también había un mal uso del suelo, una eliminación de la cobertura vegetal que no es la que se recomienda", subrayó.Además, y pese a que es ideal que " las construcciones sean asentadas en la roca madre para evitar deslizamientos", esto no estaba contemplado.La intervención humana: una causa en la que podemos incidirDe acuerdo al especialista, hace falta mayor conciencia del riesgo. "Hay un fenómeno de falta de educación, sobre los diferentes riesgos geológicos", comentó, señalando que la situación se podría mejorar incluyendo programas educativos desde los niveles más tempranos."Es importante hacer foco en la educación, tanto que la IUGS como la UNESCO fortalezcan, con los gobiernos, los programas de educación ambiental. En este caso estamos hablando de un tipo de riesgo geológico, pero hay muchos tipos: sísmico o riesgo de inundaciones".Para el geólogo, "se pueden elaborar políticas claras" para que la gente comprenda que su finalidad no es impedir construcciones urbanísticas en ciertos lugares, sino que hay veces que la naturaleza no lo permite.

