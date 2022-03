https://mundo.sputniknews.com/20220318/como-saber-si-tu-cuero-cabelludo-esta-estresado-1123313615.html

¿Cómo saber si tu cuero cabelludo está estresado?

La tensión, el enrojecimiento o la grasitud son algunas de las señales de alerta para consultar a un tricólogo, experto en tratar esta parte del cuerpo. Un especialista nos cuenta sobre otros síntomas, tratamientos y cómo afecta a personas recuperadas de COVID-19.

La caspa o una simple picazón en la cabeza, a veces puede vincularse a lo que se denomina como "estrés del cuero cabelludo".A esta zona de nuestro cuerpo muchas veces la ignoramos o nos olvidamos que existe y requiere cuidados. Nos enfocamos en cuidar nuestro cabello o colocarnos productos para que se vea mejor. Y, al no verse, el cuero cabelludo queda relegado.Sobre este problema, ponen énfasis los tricólogos, especialistas de la medicina enfocados en el cuidado del cuero cabelludo.Zona Violeta dialogó con el argentino Adrián Acuña, fundador del Grupo Latinoamericano de Tricología Cosmética. El entrevistado nos brindó más detalles sobre la importancia de cuidar esta parte de nuestro cuerpo y cómo reconocer cuando es necesario consultar a un especialista."Podemos darnos cuenta si el cuero cabelludo tiene mucha tensión. A veces, en el lavado uno siente una sensibilidad más manifiesta que la normal. Vemos también una descamación excesiva como caspa", indicó el especialista.Según Acuña, otra de las recomendaciones, es monitorear la coloración del cuero cabelludo."Pedir a alguna persona cerca, por eso lo ideal es la consulta, si su color no es uniforme, si están rosadas o están enrojecidas. Porque también hay patologías de la piel como la psoriasis o rosácea que se manifiestan en el cuero cabelludo; pero como no se ve, no se puede detectar", agregó el entrevistado.En estos casos, algunos pacientes "el error que cometen es lavarse menos. Lo que se debe hacer es la consulta para ver qué shampoo utilizar", agregó el tricólogo. Se refería a que algunas situaciones requieren productos con determinadas indicaciones para un tratamiento adecuado. "Uno elige el champú por el estado del pelo y no por la condición del cuero cabelludo", resaltó Acuña.El estrés o la angustia son factores claves en la pérdida del cabello. La pandemia del COVID-19 afectó emocionalmente a muchas personas, y hoy se observa en consultorios también las consecuencias.Acuña apuntó que muchos recuperados de la enfermedad comenzaron a observar pérdidas de cabello tres meses después de haberla padecido. Pero aclaró que se trata de afecciones que tienen tratamiento y pueden revertirse.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

