https://mundo.sputniknews.com/20220318/colombia-el-discurso-politico-y-economico-de-petro-recoge-una-parte-de-la-indignacion-social--1123324972.html

Colombia: "El discurso político y económico de Petro recoge una parte de la indignación social"

Colombia: "El discurso político y económico de Petro recoge una parte de la indignación social"

En Contante y Sonante analizamos los desafíos en materia económica del nuevo Gobierno que se elegirá en mayo. 18.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-18T22:15+0000

2022-03-18T22:15+0000

2022-03-18T22:15+0000

contante y sonante

colombia

administradoras de fondos de pensiones (afp)

pobreza

elecciones

gustavo petro

federico gutiérrez zuluaga

sergio fajardo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1123324940_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_bc0a5db45f2622a16c1f3510a975b7c6.jpg

Colombia: "El discurso político y económico de Petro recoge una parte importante de la indignación social" Colombia: "El discurso político y económico de Petro recoge una parte importante de la indignación social"

Entre los varios candidatos que se disputan la presidencia el 29 de mayo, tres fueron oficializados el domingo 13, tras las elecciones interpartidarias. Son el izquierdista Gustavo Petro (Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (exalcalde de Medellín, Equipo por Colombia), y Sergio Fajardo (Centro Esperanza).En el comienzo de la recta final de la campaña electoral, la población espera las señales de los presidenciables para tomar una decisión final. Por ejemplo, saber cuáles serán los compañeros de fórmula y conocer sus propuestas de Gobierno, en especial su programa económico.De momento, solo Fajardo eligió como compañero al exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, buscando retomar el impulso perdido en las urnas. Pero las propuestas no han sido formalizadas por ninguno de los tres.Entrevistado en Contante y Sonante, Mario Alejandro Valencia, profesor universitario y director del Centro Conexión Análisis en Colombia, señaló que en el país existe "un clima de indignación", que en buena medida ha sido recogido por Petro."El país ha sufrido en los últimos dos años un ascenso de la movilización social, a finales de 2019 y luego en 2021 de protestas. Y es resultado de la indignación por los altos niveles de desempleo y de pobreza y la desindustrialización", sostuvo.El docente destacó que "la posición de Petro es recoger buena parte de esa indignación, y aunque no conocemos en detalle las propuestas para responder a ese sentimiento, sin lugar a dudas su discurso recoge una parte importante de esa movilización de esa expresión social".En otro tramo de la entrevista, Valencia informó que atender el desempleo —y por ende la pobreza— se presenta como un gran objetivo: "El Gobierno colombiano no actuó ni con la contundencia ni con la rapidez que se necesitaba para atender la emergencia sanitaria del año 2020. Fue una tarea insuficiente y la tasa de desempleo a finales de ese año era cercana al 16%".A criterio del entrevistado, para volver a los niveles de desempleo de Colombia en 2016, el nuevo Gobierno "debería dedicarse a crear alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo”.Valencia asimismo recordó que, en el año 2021, más de la mitad de los trabajos creados fueron en la informalidad. Por ello, si se quiere revertir el indicador, las condiciones legales y de seguridad para los trabajadores son esenciales.Por último, se refirió a la necesidad de una reforma en el sistema previsional, en el marco de la propuesta que acaba de hacer Petro.El líder progresista propuso una reforma basada en la idea de que una parte de los recursos recaudados a través de los fondos privados de pensiones, se trasladen al sistema de reparto. Una medida que de acuerdo con Valencia tiene varios puntos para analizar.Valencia detalló que actualmente "el sistema público funciona bajo el criterio de solidaridad intergeneracional y el privado a través del formato de ahorro individual, que terminó siendo un fracaso porque el ingreso promedio es bajo e impide que haya un ahorro que sirva para pensionar a las personas".“Petro levantó los temores y dudas cuando insinuó en su propuesta la idea de tomar los recursos de los fondos privados de pensiones y trasladarlos a las arcas del Estado", según el analista, para quien esto "genera preocupación y una importante dificultad por el temor sobre la forma en que se podría hacer eso".Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, administradoras de fondos de pensiones (afp), pobreza, elecciones, gustavo petro, federico gutiérrez zuluaga, sergio fajardo, аудио