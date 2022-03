https://mundo.sputniknews.com/20220318/alumnos-realizan-subasta-de-esclavos-con-companeros-afrodescendientes-en-eeuu-1123318722.html

Alumnos realizan "subasta de esclavos" con compañeros afrodescendientes en EEUU

Alumnos realizan "subasta de esclavos" con compañeros afrodescendientes en EEUU

Alumnos de una escuela en Carolina del Norte, en Estados Unidos, realizaron una falsa 'subasta de esclavos' en la que se ofrecieron a estudiantes... 18.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-18T20:15+0000

2022-03-18T20:15+0000

2022-03-18T20:15+0000

internacional

eeuu

sociedad

carolina del norte

discriminación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1123318941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a67d747e789657eb5410af18dfa64b5c.jpg

Los hechos ocurrieron en K-8 J.S. Waters School, ubicado en Goldston, cerca de Raleigh, cuando una madre, Ashley Palmer, denunció en su cuenta de Facebook que su hijo había sido "vendido" por 350 dólares en una de las tantas falsas "subastas de esclavos" que se realizan en dicho colegio.En su denuncia, Palmer aseguró que su hijo dudó en contarle lo sucedido ya que al parecer se trata de una especie de "tradición" entre ciertos estudiantes que se realiza constantemente ante la mirada de profesores y directivos.Incluso, la mujer aseguró que existen videos en donde se ve cómo corean la palabra nigga y cómo hay un alumno que se hace llamar el Amo de los Esclavos porque asegura que "sabe cómo tratarlos".Tras revelarse los hechos, las autoridades de la escuela suspendieron por un día a los alumnos responsables de la falsa subasta, lo que indignó aún más a los padres de familia pues consideraron que se trata de un castigo muy ligero.Luego de los reclamos, el superintendente del condado de Chatham, Anthony Jackson, ofreció una disculpa y aseguró que la escuela no valida ni promueve este tipo de acciones, por lo que se tomarían medidas para prevenir que se repitan."Acciones como estas, simplemente no reflejan lo que somos como sistema escolar y no serán tolerados. Aquellos que participen en actos que denigren a cualquier persona están actuando fuera de los valores de nuestro sistema escolar y rendirán cuentas con los medios que tenemos a nuestra disposición", declaró Jackson.

https://mundo.sputniknews.com/20220305/la-embajada-rusa-envia-una-nota-al-ministerio-de-exteriores-aleman-por-discriminacion-de-los-rusos-1122702406.html

eeuu

carolina del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, sociedad, carolina del norte, discriminación