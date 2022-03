https://mundo.sputniknews.com/20220317/ventana-partidaria-en-brasil-una-oportunidad-de-legisladores-para-cambiar-de-partido--1123260279.html

"Ventana partidaria" en Brasil, una oportunidad de legisladores para cambiar de partido

El mecanismo permite a diputados y senadores unirse a fuerzas políticas según sus intenciones, de cara a las elecciones de octubre. En otro orden, los presidentes de EEUU y China debatirán sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

En Brasil comenzó la "ventana partidaria", una herramienta que permite concretar arreglos políticos que configuran las candidaturas y coaliciones.En los acuerdos y mudanzas, el objetivo central es aumentar las probabilidades de reelección de los congresistas y poco pesan los factores ideológicos o programáticos.Los 513 diputados federales y miles de diputados estatales tienen hasta el 1 de abril para elegir su futuro. Luego iniciarán su campaña de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 2 de octubre.En las últimas horas, 16 diputados llegaron al Partido Liberal (PL) siguiendo al presidente Bolsonaro, quien se afilió recientemente para presentarse a la reelección.Ruas explicó que esta fuerza política es el escenario de mayores movimientos y hoy ha logrado la bancada mayoritaria en el Congreso.El entrevistado se refirió a la alianza que se conforma bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores (PT), con el expresidente (2003-2011) y posible aspirante Lula. El político que lidera las encuestas aún no confirmó su candidatura, aunque expertos esperan que lo haga pronto."La lealtad a los partidos es más importante en los de izquierda. Estos cambios aquí son menos intensos que en el centro. Sin embargo, se pueden ver cambios de menor intensidad en dirección al PT", señaló Ruas.Según el doctor en Economía brasileño, "esta fuerza política podría recibir [en la actual ventana] políticos de centroizquierda que no han apoyado previamente a Lula, en especial en los estados del Nordeste, donde el político tiene mayor fuerza".Los políticos llevan meses estudiando sus pasos a tomar, trazando estrategias que incluyen desde carreras personales hasta financiamientos de campaña a los partidos. En los últimos años, hubo más de 275 mudanzas al amparo de esta ventana.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— en El Salvador, un diálogo con Eduardo Escobar, director ejecutivo de la asociación Acción Ciudadana, sobre militares que manejan cientos de unidades de transporte colectivo luego de que estas fueran incautadas por el Gobierno de Nayib Bukele.Además, el presidente estadounidense Joe Biden y su par Xi Jinping dialogarán este viernes 18 sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

