https://mundo.sputniknews.com/20220317/que-son-los-tatuajes-electronicos-que-podrian-suplantar-a-los-telefonos-moviles-segun-bill-gates-1123260981.html

¿Qué son los tatuajes electrónicos que podrían suplantar a los teléfonos móviles, según Bill Gates?

¿Qué son los tatuajes electrónicos que podrían suplantar a los teléfonos móviles, según Bill Gates?

Realizar una llamada telefónica sin usar un aparato, dirigiendo nuestra voz hacia el brazo o a la muñeca tal como vemos en películas de ficción, podría volverse realidad en un futuro cercano. Un experto nos explica cómo.

2022-03-17T22:10+0000

2022-03-17T22:10+0000

2022-03-17T22:10+0000

big bang

sociedad

uruguay

microsoft

universidad de texas

google

💗 salud

alta tecnología

celulares

teléfonos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1123266164_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_83dfedf2e1a7bbbca3fd72e8983c4025.jpg

¿Qué son los tatuajes electrónicos que podrían suplantar a los teléfonos móviles, según Bill Gates? Realizar una llamada telefónica sin usar un aparato, dirigiendo nuestra voz hacia el brazo o a la muñeca tal como vemos en películas de ficción, podría volverse realidad en un futuro cercano. Un experto nos explica cómo.

La imagen podría volverse realidad en un futuro cercano debido al desarrollo de diferentes tipos de tatuajes electrónicos.Su origen se remonta al año 2014. La investigadora Nanshu Lu, de la Universidad de Texas (EEUU) desarrolló una especie de "piel inteligente" para ayudar en el tratamiento y monitoreo de pacientes con la enfermedad de Parkinson.Así comenzaron diferentes investigaciones para apelar a esta técnica en diferentes ámbitos.¿Cómo funciona esta tecnología? Consultamos al investigador y Profesor Titular Grado 5 en Ingeniería Biomédica Ricardo Armentano, y director del Departamento de Ingeniería Biológica CenUR Litoral Norte, de la Facultad de Ingeniería de Uruguay.Según Armentano, actualmente lo pueden usar "aquellas personas con problemas de salud como diabetes o enfermedades renales" para controlar la evolución de su patología.El área médica es la que hoy tiene más desarrollado el uso de esta tecnología. Pero se ha trabajado en diferentes áreas de actividad para también utilizar la herramienta con otras funciones.En 2018 el OFF Festival de Barcelona tuvo como ticket de entrada un tatuaje electrónico adherido a la piel del asistente, para controlar su ingreso y monitorear la movilidad de las personas.Google trabaja en dispositivos similares, con el objetivo de transformar cualquier zona de la piel en un panel táctil. Esto podría permitir realizar diferentes acciones como manejar dispositivos a distancia simplemente moviendo un dedo o tocando el tatuaje, por ejemplo.También se pueden oír estos tatuajes. En el año 2017 se creó Skin Motion; un tatuador estadounidense inventó la forma de reproducir sonidos codificados en diseños de tatuajes.Para esto apeló a la realidad aumentada. Se acerca un teléfono móvil al tatuaje, como si fueras a tomar una foto, y el teléfono, utilizando una aplicación, reproduce el sonido.A este tema se sumó la voz del creador de Microsoft, Bill Gates. El empresario informático cree que esta tecnología reemplazará a los celulares. Por eso, invirtió millones de dólares en una empresa especializada en el tema, para desarrollar nuevos tipos de tatuajes."Hay todo un abordaje nanotecnológico que tendría que ver con la implantación de chips inteligentes que tienen que estar en la piel o no para, por ejemplo, los parapléjicos", dijo el experto sobre cuánto podría tardar en volverse realidad la predicción de Gates.Y agregó que existen "posibilidades de hacer implantaciones de sensores y gente que no puede hablar se puede comunicar vía chat. Esto es otra vía de investigación, y estaría más desarrollado en implantaciones profundas y no tan superficiales".Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, uruguay, microsoft, universidad de texas, google, 💗 salud, alta tecnología, celulares, teléfonos, realidad aumentada, futuro, superhéroes, ciencia ficción, аудио