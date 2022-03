https://mundo.sputniknews.com/20220317/que-significaria-el-estatus-neutral-de-ucrania-1123256027.html

¿Qué significaría el estatus neutral de Ucrania?

¿Qué significaría el estatus neutral de Ucrania?

Las declaraciones después de las últimas conversaciones entre Kiev y Moscú sobre el estado neutral de Ucrania abrieron la cuestión de lo que podría significar... 17.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-17T18:39+0000

2022-03-17T18:39+0000

2022-03-17T18:41+0000

internacional

rusia

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

otan

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106585/03/1065850331_633:0:4103:1952_1920x0_80_0_0_ba2df4b84d5c6e28f63c191e3fa4ac33.jpg

Ucrania, un estado neutralEn las conversaciones entre Moscú y Kiev se discute la fijación del estatus de Ucrania como Estado neutral desmilitarizado en la versión austriaca o sueca, confirmó el portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov. Subrayó que esta propuesta podría convertirse en un compromiso en las negociaciones entre los dos países.Según el jefe de la delegación rusa en las negociaciones, Vladímir Medinski, la parte ucraniana ha propuesto el modelo austriaco o sueco y las cuestiones se discuten a nivel de los responsables de los ministerios de defensa ruso y ucraniano.Ambos modelos implican que el país se niega a unirse a bloques militares y a albergar bases militares extranjeras en su territorio, pero tendrá su propio ejército y marina, detalló Medinski.Por su parte, el analista político Marat Bashirov ve una buena señal en la propuesta."Esto sugiere que Ucrania, en principio, está lista para reconocer el estado fuera del bloque, porque Austria y Suecia no forman parte del bloque de la OTAN, así como porque sus ejércitos son principalmente defensivos", explicó a Sputnik el experto.El modelo austriacoLa neutralidad austriaca se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial cuando los aliados de la coalición antihitleriana no lograron ponerse de acuerdo sobre el futuro de Austria: si se uniría al campo socialista o seguiría el camino de los países occidentales.La solución fue la declaración de independencia de 1955 y el estatus de neutralidad que consiguió Austria. El país se negó participar en alianzas militares y ningún otro país o bloque podía tener fuerzas armadas en su territorio. Este estatus permitió a Austria recibir garantías de seguridad de EEUU, ya que en aquel entonces tenía fronteras con los países de los dos bloques opuestos.Tras el colapso del bloque socialista, la neutral Austria se encontró bajo el paraguas de la OTAN: sólo Suiza o Liechtenstein podrían atacarla sin violar las fronteras de los demás países de la alianza.A pesar de su negativa a participar en alianzas militares, Austria participa en varios programas militares de la OTAN, asiste a la alianza en operaciones de combate y es miembro de la estructura de seguridad de la Unión Europea.El Ejército de Austria cuenta con unos 50 mil militares y unas 350 unidades de equipo militar que sirven para proteger la neutralidad del país.En opinión de Bashirov, el reformateo de las fuerzas armadas de Ucrania de acuerdo con el modelo austriaco podría ser el camino correcto, pero en este caso surgen muchas preguntas."¿A dónde irá el resto del equipo militar ucraniano que se concentra, por ejemplo, cerca de Donetsk y allí está el grupo más poderoso de las fuerzas armadas de Ucrania?", cuestiona Bashirov.El modelo suecoLa neutralidad sueca tiene una historia mucho más larga que la austriaca. Las guerras perdidas en el siglo 18 y la pérdida de Finlandia en 1809 pusieron fin a los intentos de la restauración del Imperio Sueco.Es entonces cuando comienza a imponerse la neutralidad sueca, es decir, la no participación en conflictos militares y alianzas militares, la negativa a adquirir territorio y el desarrollo estable de la economía propia.Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la Guerra Fría, Suecia se mantuvo fiel a sí misma: no entró en la OTAN ni en el Bloque del Este.Sin embargo, la neutralidad sueca no era completa. En los años de posguerra, cooperó activamente con los países occidentales y la inteligencia estadounidense y, tras el colapso del campo socialista y de la URSS, esta cooperación no ha hecho más que intensificarse.Estocolmo fue uno de los primeros participantes en el programa de la Asociación para la Paz de la OTAN en 1994, y el Ejército sueco y de la Alianza realizan regularmente ejercicios militares conjuntos.El modelo sueco es significativamente diferente del austriaco y prevé un complejo militar-industrial bastante desarrollado.Concepto de neutralidad de un EstadoSegún el derecho internacional, un Estado neutral es aquel que no participa en una guerra y adopta una posición neutral frente a todas las partes beligerantes.El especialista en derecho militar internacional Vladan Joncic señaló que no basta con que un Estado declare su neutralidad, sino que debe ser aceptado y reconocido por la comunidad internacional.En su opinión, Suecia no es un Estado neutral porque no se ha declarado como tal, a diferencia de Austria.Suecia ha sido neutral en dos guerras mundiales, y debido a este papel histórico y al hecho de que no es miembro de la OTAN, se considera neutral, pero su política exterior es muy cercana a la de Occidente, subrayó.Al mismo tiempo, destacó que el mismo concepto de neutralidad hoy en día se convierte en un concepto relativo. Lo ilustró con el último paso del único Estado constantemente neutral: Suiza. Después de 207 años de no intervención en la política mundial y europea, este país decidió unirse a las sanciones económicas antirrusas de Occidente. En opinión del experto, esto no se ajusta al principio de neutralidad.

https://mundo.sputniknews.com/20220227/que-quiso-decir-putin-con-la-desnazificacion-de-ucrania-y-por-que-es-tan-importante-1122349413.html

https://mundo.sputniknews.com/20220317/por-que-zelenski-se-abraza-a-biden-y-a-los-paises-de-la-otan-1123251323.html

https://mundo.sputniknews.com/20220314/un-enviado-de-china-ante-la-onu-el-mundo-no-necesita-una-nueva-guerra-fria-1123075212.html

https://mundo.sputniknews.com/20220305/un-genocidio-del-que-se-burlan-por-que-europa-no-ve-a-los-nazis-en-ucrania-1122697648.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, otan, ue