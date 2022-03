https://mundo.sputniknews.com/20220317/polemica-enfrenta-a-ministro-de-gobierno-con-sindicatos-cocaleros-en-bolivia-1123259098.html

Polémica enfrenta a ministro de Gobierno con sindicatos cocaleros en Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, quedó enfrentado a los sindicatos de cocaleros liderados por el expresidente Evo... 17.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

evo morales

coca

La declaración, aprobada en un reunión de emergencia de esa Coordinadora, fue leída en conferencia de prensa encabezada por el mismo Morales, jefe del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), quien dijo que estaba "preocupado" por los dichos del ministro.Del Castillo dijo el pasado fin de semana, en una reunión con cocaleros de Yungas, La Paz, independientes de los sindicatos de Morales, que "lamentablemente hay gente, dirigentes y diputados que se están llenando los bolsillos (…), gente que tiene tres, cuatro, cinco y hasta ocho hectáreas y son los primeros en conseguir los permisos para sacar la hoja de coca".Los cocaleros del Chapare no se dieron por satisfechos con una aclaración inicial de Del Castillo, en sentido de que no se refería a ellos sino a los de Yungas, y emplazaron a la autoridad a identificar a los supuestos corruptos y denunciarlos ante la justicia.La declaración sostuvo que el ministro, parte de una nueva generación política incorporada al Gobierno de Luis Arce, buscaba "provocar la división al interior del MAS (…) como si fuera operador político de la derecha".Del Castillo "en vez de hacer seguimiento a los golpistas de la derecha, que continúan conspirando contra el Gobierno de Luis Arce, persigue a los dirigentes del MAS", añadió el documento.El ministro, en una declaración vía Twitter poco después del comunicado de los cocaleros de Chapare, negó tener contactos con la DEA y aseguró que no se refirió al sector encabezado por Morales."Aclarar que el ampliado fue en la región de La Asunta en los Yungas, donde precisamente las bases de diversas centrales agrarias se manifestaron en contra de un diputado presentando indicios o elementos de actos irregulares con carácter previo a mi intervención; en ningún momento se habló del Trópico (Chapare)", dijo Del Castillo en sus redes sociales.Añadió que denunciará ante la justicia al diputado "cercano a grupos radicales de oposición" acusado por los cocaleros de Yungas de enriquecimiento ilícito derivado del cultivo y la comercialización de la coca.

bolivia

