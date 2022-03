https://mundo.sputniknews.com/20220317/moscu-considera-inaceptable-hablar-de-la-ocupacion-de-transnistria-por-tropas-rusas-1123223862.html

Moscú considera inaceptable hablar de la "ocupación" de Transnistria por tropas rusas

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de "inaceptable" equipar a "ocupación" la presencia de las tropas rusas en la autoproclamada... 17.03.2022, Sputnik Mundo

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) agregó el 15 de marzo a la versión definitiva de su documento titulado "Consecuencias de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania" las palabras sobre "el acto de agresión militar contra Moldavia y la ocupación de su región de Transnistria".La representante de Exteriores recordó que Rusia mantiene en Transnistria un contingente de paz, de conformidad con el acuerdo del 21 de julio de 1992 que estableció los principios de una solución negociada del conflicto entre Chisinau y Tiráspol.Zajárova agregó que "lamentablemente, aún queda mucha distancia por recorrer" y que "el arreglo también depende, y no en último lugar, de Chisinau".La desintegración de la Unión Soviética y el miedo a una fusión de Moldavia con la vecina Rumanía empujaron a varios distritos de la ribera oriental del Dniéster, de población mayoritariamente rusohablante, a proclamar la creación de la llamada República Moldava de Transnistria a principios de los 1990.Chisinau respondió con el envío de tropas al territorio rebelde, lo que dio origen a un conflicto armado que se prolongó por varios meses.Actualmente Transnistria representa un territorio fuera del control de Chisinau, con todos los atributos de un Estado, incluida una moneda propia.El mantenimiento de la paz en la zona del conflicto corre a cargo de un contingente mixto de Rusia, Moldavia y Transnistria. Esta última insiste en obtener independencia, pero Moldavia se la niega, ofreciendo a cambio una amplia autonomía. Ataque contra el edificio en JárkovAdemás, Zajárova añadió que Rusia rechazó las acusaciones de ataque contra el edificio del consulado honorario de Albania en Járkov.La diplomática reiteró que desde el inicio de la operación especial en Ucrania Moscú declaró que las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan las instalaciones de infraestructura civil y aspiran a excluir muertes entre la población civil.Según Zajárova, las autoridades ucranianas y el mando de las Fuerzas Armadas practican el uso de métodos terroristas, desplegando posiciones de combate en las casas residenciales y realizan ataques contra la infraestructura urbana, utilizando a las personas como escudo humano.Rusia responsabiliza a Japón de muertes de mercenarios niponesLa portavoz de la Cancillería rusa declaró también que la responsabilidad de las muertes de mercenarios nipones que puedan suceder en Ucrania recae sobre Tokio que no impide que contraten a sus ciudadanos para participar en las hostilidades en Ucrania.El 10 de este mes se celebraron negociaciones entre el canciller ruso y su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, en Antalya, la primera reunión de los jefes de la diplomacia rusa y ucraniana desde que empezó la operación especial militar de Rusia en Ucrania.El 14 de marzo comenzó la cuarta ronda de negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana, iniciadas casi desde el comienzo de la operación militar el 24 de febrero.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

