https://mundo.sputniknews.com/20220317/lucrar-con-el-dolor-kotex-uso-la-imagen-de-una-mujer-desaparecida-y-tuvo-que-disculparse-1123270323.html

¿Lucrar con el dolor? Kotex usó la imagen de una mujer desaparecida y tuvo que disculparse

¿Lucrar con el dolor? Kotex usó la imagen de una mujer desaparecida y tuvo que disculparse

La marca de toallas sanitarias Kotex retiró una campaña en la que utilizó el rostro de Wendy Sánchez, mujer desaparecida en Nayarit en enero de 2021, sin... 17.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-17T23:03+0000

2022-03-17T23:03+0000

2022-03-17T23:03+0000

américa latina

méxico

violencia de género

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1123270460_0:69:640:429_1920x0_80_0_0_d027b62e3c9c35ac1583ee741a01c66e.jpg

Fue el hermano de Wendy, Baruc Sánchez quien confrontó a Kotex a través de sus redes sociales, tras enterarse que la fotografía de su hermana aparecía en una campaña relacionada con la violencia de género en México."Mi hermana no es un prop, mi hermana no es algo que se usa como parte de un storytelling y así darle más profundidad a una pieza, y no, no es parte de un esfuerzo de visibilización por parte de Kotex, esto simplemente es la falta de empatía de parte de marca, agencia, casa productora y todas las manos que vieron y aprobaron esta idea", criticó Baruch en la cuenta de Instagram que abrió para difundir el caso de Wendy.Las imágenes corresponden a un video realizado por El País en el puente internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se realizó una manifestación en contra de la violencia de género en la que se colocaron varias fotografías de mujeres desaparecidas y de mujeres víctimas de feminicidio."Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, si tu campaña no pone al centro a las víctimas no estás sumando, esta vez solo usaron el nombre y el dolor, para darle un storytelling a una iniciativa que se siente vacía", continuó Baruch en su publicación.Tras la queja, Kotex ofreció una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos y anunció que retiró el material de redes sociales.La empresa señaló que a lo largo de tres años han trabajado con la Fundación Origen para sumarse "a la acción" y unirse "a la lucha contra la violencia de género, así como apoyar causas que nos permitan impulsar el desarrollo y el bienestar de las mujeres mexicanas"."De nuevo, te ofrecemos una disculpa de parte de todo el equipo y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de las mujeres de México", se lee en el boletín de Kotex.El caso de Wendy SánchezWendy Sánchez Muñoz desapareció el 9 de enero de 2021 cuando salió de San Francisco, Nayarit, hacia Guadalajara, Jalisco, donde se encontraría con sus padres y sus hermanos, incluido Baruch.A pesar de que la Fiscalía General del Estado de Nayarit inició las investigaciones desde el 11 de enero, hasta el momento no se tienen indicios del paradero de Wendy ni de la camioneta en la que viajaba, una Jeep Cherokee 2015.El único dato que se ha difundido sobre la investigación es que el celular de Sánchez Muñoz estuvo prendido el 10 de enero en los municipios de Compostela y Bahía Banderas, en Nayarit.

https://mundo.sputniknews.com/20220317/una-protesta-por-la-trata-de-personas-marca-el-arranque-del-tour-mundial-de-voleibol-en-tlaxcala-1123258204.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, violencia de género