Intentaron vender secretos nucleares de EEUU a Brasil pero fueron descubiertos

En 2020, el ingeniero naval de la Armada de EEUU, Jonathan Toebbe, y su esposa Diana Toebbe, decidieron vender secretos militares sobre el diseño, construcción y funcionamiento de submarinos nucleares.Toebbe se dedicaba al mantenimiento de submarinos nucleares y, al acumular miles de páginas de archivos clasificados referentes a los submarinos, comenzó a pensar a quién podía vender los secretos nucleares.La pareja de espías estimó inconveniente o fuera de lugar vender los secretos sobre aspectos tecnológicos de submarinos nucleares a potencias adversarias directas de su país, tales como Rusia o China.Por esta razón, la pareja pensó en un país que no representara un riesgo ni una amenaza contra la seguridad estadounidense, por lo que decidieron —según reveló la Fiscalía Federal—, vender los secretos nucleares a Brasil, un país que busca adquirir este tipo de tecnologías pero no es hostil hacia EEUU.Según informó el periódico Folha de Sao Paulo, un alto funcionario brasileño habría sido contactado hace casi dos años por Toebbe, que ofreció miles de páginas clasificadas sobre el desarrollo de tecnología nuclear en submarinos que habría robado desde el US Navy Yard de Virginia durante años.Si la pareja de espías en algo estaba en lo cierto, era la nula hostilidad que Brasil representa para EEUU. De hecho, la inteligencia brasileña habría reportado de forma inmediata una carta redactada por Toebbe ofreciendo los secretos nucleares directamente al agregado legal del FBI en Brasilia.El ingeniero naval fue finalmente apresado, no sin antes acceder a entregar los documentos clasificados a un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por un funcionario brasileño.Jonathan y Diana Toebbe, oriundos del estado de Maryland, se declararon culpables de los delitos de espionaje e intento de vender documentos secretos y ahora podrían afrontar hasta 17 años en una prisión federal estadounidense, tras declararse culpables de los cargos de espionaje militar.Todos los involucrados en el caso —Fiscalía Federal, FBI, Departamento de Estado, Defensoría Pública y abogados—, declinaron hacer declaraciones por órdenes del Gobierno federal, hasta la audiencia de sentencia para el caso, agendada para el mes de agosto.

