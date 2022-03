https://mundo.sputniknews.com/20220317/indigenas-de-ecuador-preparan-nueva-lista-para-solicitar-mas-amnistias-al-parlamento-1123209308.html

Indígenas de Ecuador preparan nueva lista para solicitar más amnistías al parlamento

QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) informó que trabaja en una nueva lista con solicitudes de amnistía para que... 17.03.2022, Sputnik Mundo

El pasado 10 de marzo, con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional concedió amnistías a 268 personas, incluidas quienes enfrentaban procesos legales por las protestas de octubre de 2019.Entre quienes consiguieron la amnistía figuran el propio Iza; el expresidente de la Conaie Jaime Vargas; la prefecta de la provincia de Pichincha (norte), Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández, entre otros.Pabón y Hernández pertenecen al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017).En la conferencia de prensa participaron algunos de los amnistiados.Iza defendió las amnistías otorgadas por la Asamblea y dijo que garantizan un proceso de reconciliación en el país.El dirigente indígena añadió que las acciones legales que había en contra de varios de los amnistiados no pudieron demostrar los delitos de los que se les acusaba por las protestas en contra del incremento del precio de los combustibles decretado en 2019 por el entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021).Según la Asamblea y la Conaie, de las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos de personas judicializados por las protestas de octubre de 2019, 153 son defensores de los territorios comunitarios, 12 fueron encausados por administración de justicia indígena y 43 son defensores de la naturaleza y el agua.La decisión de conceder el paquete de amnistías generó reacciones en diversos sectores.Organizaciones políticas, sociales y ciudadanos están en derecho de acudir a cualquier recurso para defender la decisión de la Asamblea Nacional, en la que no existieron presiones políticas, sostuvo Iza.El 15 de marzo, ciudadanos autoconvocados protestaron en Quito frente de la Asamblea Nacional y advirtieron que presentarán acciones legales para frenar las amnistías.Quienes rechazan las amnistías sostienen que el parlamento no está facultado para otorgar ese beneficio a casos de secuestro, terrorismo o delitos contra la administración pública, "que se cometieron durante las protestas" y por los que estaban procesados varios de quienes se beneficiaron con la decisión de la Asamblea.En octubre de 2019, diversos grupos sociales, liderados por la Conaie, mantuvieron 12 días de protestas contra la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, decisión que finalmente tuvo que ser derogada para terminar con las protestas.Esas jornadas de protesta dejaron 10 personas fallecidas, millonarias pérdidas económicas y actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la nación, que según la Conaie fue un autoatentado para inculpar a los indígenas.

