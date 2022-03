https://mundo.sputniknews.com/20220317/funcionario-del-pentagono-afirma-que-eeuu-no-puede-confirmar-que-fuerzas-atacaron-mariupol-1123258583.html

Funcionario del Pentágono afirma que EEUU no puede confirmar qué fuerzas atacaron Mariupol

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no puede confirmar qué fuerza atacó un teatro en Mariupol, dijo el alto funcionario de defensa estadounidense. 17.03.2022, Sputnik Mundo

"No pudimos confirmar esos informes ayer, no podemos confirmarlos hoy", dijo el funcionario.El 16 de marzo Ucrania afirmó que un ataque aéreo ruso destruyó un teatro que supuestamente estaba siendo utilizado como refugio antibombas.Las acusaciones fueron desestimadas por el Ministerio de Defensa ruso.A su vez, un portavoz del Departamento de Defensa comunicó a Sputnik que el Gobierno de EEUU no tiene ninguna información sobre los tres mercenarios estadounidenses que presuntamente fueron asesinados en Ucrania.Más temprano, la milicia de la República Popular de Donetsk (DNR) informó que tres mercenarios estadounidenses murieron durante los enfrentamientos en Marinka.La bandera del estado estadounidense de Tennessee fue encontrada en la mochila de uno de los mercenarios.Los artículos personales encontrados en la escena permitieron identificar a los tres individuos: el capitán. Michael Hawker, el teniente Logan Shrum y el teniente Cruz Toblin, dijo la milicia DNR.

