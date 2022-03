https://mundo.sputniknews.com/20220317/esta-es-la-estrategia-de-mexico-para-resolver-su-crisis-de-personas-desaparecidas-1123252804.html

Esta es la estrategia de México para resolver su crisis de personas desaparecidas

En México hay más de 52.000 cuerpos humanos sin identificar, por lo que es necesario desarrollar las capacidades de investigación del Estado en materia... 17.03.2022, Sputnik Mundo

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Alejandro Encinas, ofreció detalles sobre el Centro Nacional de Identificación Humana, un organismo que, según el Gobierno, será capaz de procesar y contrastar datos de personas desaparecidas, en coordinación con las dependencias estatales.Si bien este Centro ya había sido anunciado en diciembre de 2021, este 17 de marzo se detallaron las rutas que sigue la Administración federal para hacer posible esta iniciativa, que cuenta con la asesoría del laboratorio de identificación genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria.El recinto académico es especialista en la investigación de datos forenses y participó en el análisis de restos humanos vinculados al caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.Estos son los componentes que harían posible el Centro Nacional de Identificación Humana.Los antecedentes: una emergencia en materia forenseEl subsecretario de Derechos Humanos reconoció que México vive una emergencia en materia forense con distintos obstáculos para que las víctimas de desaparición accedan a la justicia.En Saltillo, Coahuila, y en San Luis Potosí, capital del estado homónimo, ya se han conformado dos centros regionales de identificación humana, apuntó Encinas.La Unión Europea, Alemania, Estados Unidos y especialistas en antropología forense de Guatemala contribuyen con México en el desarrollo de capacidades de identificación de restos humanos, destacó.Coahuila, Jalisco, Sonora y Tamaulipas concentran el mayor número de cuerpos sin identificar del país.Encinas reconoció que el país no cuenta con un censo de cuerpos sin identificar, ni tampoco sobre los que han sido identificados pero no son reclamados y permanecen en las fosas comunes.Además, acusó falta de voluntad política e institucional para resolver este desafío, mientras que la información genética del país se mantiene fragmentada."Un Innsbruck mexicano""Queremos tener nuestro Innsbruck mexicano y para ello hay que reconocer la disposición, es el primer convenio que firma la Universidad de Innsbruck con otra institución científica de otro país", apuntó el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.El Centro Nacional de Identificación Humana, abundó Encinas, estaría a cargo de la identificación de todos los cuerpos del país, sin menoscabo de las labores de las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR).La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Karla Quintana, destacó que el centro de identificación tendría que conformarse tras un debate profundo en el Congreso de la Unión mediante el formato de parlamento abierto, que fomenta la participación ciudadana interpelada por la propuesta."La dinámica de desaparición no respeta fronteras, entonces no importa que una fiscalía o un estado resuelva un problema porque la desaparición no respeta la frontera de ese estado, tenemos que pensar de manera global", declaró la funcionaria federal.La iniciativa de creación del Centro Nacional de Identificación Humana se elabora junto con la consejería jurídica de la Secretaría de Gobernación, apuntó Quintana, para luego turnarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y luego al recinto legislativo federal para su discusión amplia."Para encontrar personas tenemos que compartir información de manera muy importante. Tenemos que fortalecer las capacidades del Estado en procesar y comparar perfiles genéticos de forma masiva por grupos familiares, esto tampoco se hace, el sistema tradicional forense no lo prevé", declaró.El Estado mexicano tiene la obligación de identificar los restos humanos esparcidos en el país, indicó Quintana y agregó que la iniciativa de ley que crearía el Centro Nacional de Identificación Humana prevé dotar de facultades de búsqueda con enfoque masivo a las comisiones estatales en el país."Abrir la discusión para que el Centro Nacional de Identificación Humana pueda ser una realidad", dijo.

