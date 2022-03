https://mundo.sputniknews.com/20220317/dos-anos-de-pandemia-y-una-amenaza-presente-1123232630.html

Dos años de pandemia y una amenaza presente

Dos años de pandemia y una amenaza presente

MOSCÚ (Sputnik) — Ya pasaron dos años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase al COVID-19 como pandemia, pero todavía la población sigue... 17.03.2022

En un momento en que la situación se tornaba tensa por la rápida propagación de la nueva enfermedad, la OMS decidió declararla como pandemia el 11 de marzo de 2020, para centrar la atención de los gobiernos y países en una situación anómala, sobre la que ya había advertido y que no había sido tomada en cuenta con toda la importancia que ameritaba. Semanas antes, el 30 de enero la OMS había declarado que la situación era de "emergencia de salud pública de alcance internacional". En ese entonces fuera de China, nadie había muerto por el coronavirus y había algo menos de 100 infecciones."La gente no escuchaba. Dábamos la alarma y la gente no reaccionaba", declaró el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, citado por la AFP. Y añadió que el 11 de marzo de 2020, "estábamos tan frustrados que dijimos: ok, ¿queréis pandemia? ¡Aquí está vuestra pandemia!".Para esa fecha el coronavirus ya estaba presente en más de 100 países, además de China, y actuaba con fuerza en Italia e Irán. En total, se habían declarado más 118.000 casos, con unas 4.300 muertes.Dos años despuésCuando han pasado poco más de dos años de la irrupción del SARS-CoV-2 en nuestras vidas las cifras oficiales de contagios y muertes no dejan de impresionar, pues según la OMS son más de 460 millones de casos confirmados y más de 6 millones de muertes.Y lo peor es que tras vivir momentos complejos, con la aparición de la variante ómicron, y cuando parecía que todo iría a una nueva normalidad, pues vuelven a crecer los datos de contagios."Después de varias semanas de descensos, los casos notificados de COVID-19 vuelven a aumentar a nivel mundial, especialmente en partes de Asia", destacó el 16 de marzo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien acotó que los "aumentos ocurren a pesar de las reducciones en las pruebas en algunos países, lo que significa que los casos que estamos viendo son solo la punta del iceberg". El directivo recalcó que "cuando aumentan los casos, también lo hacen las muertes" y agregó que puede haber brotes y aumentos repentinos, "particularmente en áreas donde se han levantado las medidas para prevenir la transmisión".A principios de febrero el director general de la OMS alertó sobre un incremento de las muertes en la mayoría de las regiones del mundo. "Nos preocupa que en algunos países se haya impuesto la idea de que, debido a las vacunas y a la alta transmisibilidad y menor gravedad de la variante ómicron, ya no es posible ni necesario prevenir la transmisión. Nada más lejos de la realidad", acotó.Más tarde recordó que "queda un largo camino por recorrer para alcanzar la meta conjunta de vacunar al 70% de la población de todos los países a mediados de este año".Hace unos días la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, advirtió que "todos deseamos que esta pandemia llegue a su fin, pero el optimismo solo no es suficiente para controlar el virus. Es demasiado temprano para bajar la guardia".Según Etienne, en América Latina y el Caribe, unos 248 millones de personas aún no han recibido la primera dosis de la vacuna y solo 14 países de la región han alcanzado una cobertura del 70% de su población con un esquema de vacunación completo.Datos VS. datosSi bien la OMS siempre se ha cuidado de apuntar que las cifras que ofrece nos son exactas, sino solo estimados, lo cierto es que los datos reales podrían ser el triple que los expuestos por la organización. Algo que resalta un estudio publicado el pasado día 10 por la revista científica The Lancet, que apunta a un estimado de 18,2 millones de fallecidos por el COVID-19.El texto señala que tiene como "objetivo estimar el exceso de mortalidad por la pandemia de COVID-19 en 191 países y territorios, y 252 unidades subnacionales para países seleccionados, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021"Por regiones, Latinoamérica y Europa se llevan la peor parte en cuanto al estimado de muertes por 100.000 habitantes. Por países la India con un cálculo de más de 4 millones de fallecidos encabeza esta fatídica lista, le siguen EEUU (1,13 millones), Rusia (1,07 millones), México (798.000) y Brasil (792.000).Los encargados del estudio, coordinado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones Sanitarias de la Universidad de Washington (EEUU), destacan que en el conjunto del planeta, murieron 120 personas más por cada 100.000 habitantes de las que se habría esperado si no se hubiera desatado la pandemia.Aunque hoy el planeta sabe mucho más del SARS-CoV-2 y sus variantes, lo ciertos es que todavía es un peligro latente, a pesar de eso las autoridades de muchos países están levantando las restricciones. Pero la falta de vacunas en muchas regiones y la negativa de algunas personas a vacunarse, propician las condiciones para que el COVID-19 sea una amenaza todavía en 2022.

