https://mundo.sputniknews.com/20220317/descubren-un-nuevo-pez-arcoiris-en-la-zona-crepuscular-del-oceano-indico--foto-1123252122.html

Descubren un nuevo pez arcoíris en la zona crepuscular del océano índico | Fotos

Descubren un nuevo pez arcoíris en la zona crepuscular del océano índico | Fotos

Un equipo de investigadores ha descubierto un pez multicolor en las Maldivas que durante décadas fue identificado erróneamente como una especie estrechamente... 17.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-17T17:56+0000

2022-03-17T17:56+0000

2022-03-17T18:36+0000

medioambiente

maldivas

peces

especies

сiеnсiа y tесnоlоgíа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1123250551_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_71da412dd9b84681f78d2db23efbc25b.jpg

La nueva especie ha recibido el nombre de pez hada de velo rosa (Cirrhilabrus finifenmaa), aunque en varias ocasiones fue confundida por su apariencia con el pez hada de terciopelo rojo (Cirrhilabrus rubrisquamis), que se encuentra en todo el océano Índico occidental. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ambas especies viven en arrecifes de coral mesofóticos, que crecen a mucha más profundidad que la mayoría de los arrecifes de coral tropicales: entre 30 y 149 metros por debajo de la superficie del océano.Los científicos recogieron el primer ejemplar de C. finifenmaa en 1990, pero su similitud con C. rubrisquamis hizo que los expertos no reconocieran al pez como una especie distinta. Tras percatarse de este error, otro grupo de investigadores recogió especímenes del nuevo ejemplar en los arrecifes crepusculares que rodean las Maldivas y cuando compararon los nuevos ejemplares con los de C. rubrisquamis descubrieron que las hembras de C. finifenmaa, que son principalmente rojas, rosas y azules, coincidían con las de C. rubrisquamis. Sin embargo, los machos de C. finifenmaa no lo eran ya que sus escamas presentaban más tonos naranjas y amarillos.Según el estudio publicado en ZooKeys, C. finifenmaa tiene un número diferente de escamas en ciertas regiones del cuerpo, espinas dorsales más altas que su primo parecido y un análisis del ADN confirmó que estas dos especies son genéticamente distintas.El nombre de la especie С. finifenmaa significa rosa en la lengua indígena dhivehi de las Maldivas, en referencia no solo a los colores rosa y rojo que muestra la nueva especie, sino también a la flor nacional de las Maldivas. Es la primera vez que un investigador maldivo elige el nombre científico de una especie de pez local a pesar de que la cadena de islas alberga unas 1.100 especies de peces, según el coautor del estudio, Ahmed Najeeb, biólogo del Instituto de Investigación Marina de las Maldivas.Los investigadores sospechan que la especie Cirrhilabrus finifenmaa de las Maldivas puede estar en peligro ya que desde hace mucho tiempo los pescadores locales cazan al Cirrhilabrus rubrisquamis para venderlo en el comercio mundial de acuarios, esto genera unos 330 millones de dólares al año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente."Aunque la especie es abundante, no corre actualmente un alto riesgo de sobreexplotación, pero sigue siendo inquietante que un pez se comercialice incluso antes de tener un nombre científico", concluyó Luiz Rocha, coautor del estudio.

https://mundo.sputniknews.com/20220205/no-solo-las-ballenas-y-los-delfines-los-peces-tambien-tienen-voz-y-asi-se-oyen-1121241703.html

maldivas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, maldivas, peces, especies