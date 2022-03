https://mundo.sputniknews.com/20220317/conviasa-se-erige-como-el-gran-puente-aereo-del-turismo-ruso-hacia-venezuela-1123185752.html

Conviasa se erige como el gran puente aéreo del turismo ruso hacia Venezuela

La aerolínea venezolana Conviasa, que “hace un año abrió los vuelos a Rusia”, se erige como la gran ventana al Caribe para el turista ruso ante el cierre de... 17.03.2022, Sputnik Mundo

Según Salazar, entrevistada en Moscú en el marco de la presente edición de MITT –una de las principales ferias turísticas que se celebran en Rusia–, la parte venezolana "ha venido realizando desde hace un tiempo una serie de alianzas comerciales con agencias y turoperadores" rusos para impulsar el flujo turístico hacia la nación caribeña, lográndose despertar un gran interés y demanda por el destino Venezuela en los viajeros rusos.En este contexto, indicó que, inicialmente, se realizaban vuelos "cada 15 días", al tiempo que, "actualmente, a partir del mes de abril, habrá vuelos semanales de Moscú a Venezuela", donde la estrategia de Conviasa radica, no sólo en que se mantenga este ritmo "durante el resto del año", sino que además la aerolínea está dispuesta a "aumentar las frecuencias según la cantidad de solicitudes", dado que dispone de una flota suficiente para cubrir la creciente demanda.Entre los factores que impulsaron el turismo ruso hacia Venezuela mencionó "unas alianzas estratégicas" que se dieron –"gracias al Ministerio de Turismo"– con “un turoperador conocido acá en Rusia", con lo cual llegaron al país "10.000 turistas rusos en nada más cuatro meses", quienes "estuvieron específicamente en la isla de Margarita", lo que contribuyó a que, "en poco tiempo, este destino fuera conocido" en Rusia "y sea el motivo de que muchos quieran ahora mismo ir a conocer Venezuela".Respecto a las limitaciones impuestas a Moscú por Occidente, Salazar señaló que, "gracias a Dios, toda esta situación que está viviendo Rusia, no afecta en lo absoluto" a Conviasa.Por último, dijo que Rusia y Venezuela son "grandes aliados estratégicos", abogando por profundizar los lazos también en otros ámbitos, en particular, el sector "agrícola".Al respecto, Pablo Candurin, presidente de la Cámara de Cooperación Económica Venezolano-Rusa [CAVERUS], dijo a Sputnik que esta organización –"que agrupa a decenas de empresas, tanto rusas, como venezolanas"– está haciendo "el mayor esfuerzo para sostener el comercio entre ambos países", utilizando todas las vías, desde la marítima, hasta la aérea, así como "plataformas digitales de pago, de criptomonedas", entre otras herramientas."La idea de toda relación económica-comercial-industrial, es que sea bilateral, es decir, que se envíen productos y bienes desde Venezuela hacia Rusia, y también se envíen desde Rusia hacia Venezuela. Actualmente, esta labor está siendo cumplida por las empresas de la CAVERUS. Estamos enviando desde Venezuela a Rusia productos como frutas, cacao, chocolate, y estamos recibiendo de empresas exportadoras de Rusia fertilizantes, productos tecnológicos, software. Así que pienso que el objetivo de un intercambio, tanto de Rusia hacia Venezuela, como desde Venezuela hacia Rusia, está siendo cumplido", manifestó Candurin.

