Colectivos y partidos de Perú alistan protesta por liberación de expresidente Fujimori

"Hoy salimos a marchar contra el ilegal indulto (de Fujimori). Por aquellos que ya no están y por los familiares de los deudos que ven arrebatada la poca justicia que encontraron. (Lugar) Plaza San Martín, (hora) 6 pm (23.00 GMT)", indicó el colectivo No A Keiko a través de su cuenta en Twitter.Por otro lado, el partido Juntos por el Perú (izquierda) anunció también su participación en la protesta."Nuestras instituciones deben garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación, no premiar a dictadores, delincuentes, corruptos y asesinos. ¡Nos vemos en las calles!", escribió la congresista de la organización política Sigrid Bazán a través de su cuenta en Twitter.El partido Nuevo Perú (izquierda) publicó en esa red social: "Indulto es insulto. Nos vemos en las calles".El 17 de marzo, el TC declaró fundado un recurso de habeas corpus en favor de la excarcelación de Fujimori, quien desde 2009 cumple 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.Un habeas corpus es una acción legal que pide la libertad de una persona si no se hallan motivos suficientes o justificados para que permanezca encarcelada.La defensa del exjefe de Estado ha logrado ante el TC que se restablezca el indulto humanitario que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió a Fujimori en 2017.Ese indulto fue anulado en 2018 por la justicia peruana, ordenando el retorno de Fujimori a prisión.Sin embargo, el TC ha considerado que debido al supuesto delicado estado de salud del expresidente los efectos del indulto deben ser restablecidos, ordenando así su libertad.

