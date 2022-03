https://mundo.sputniknews.com/20220317/bolsonaro-pide-ayuda-a-putin-para-submarino-nuclear-brasileno-1123211122.html

Bolsonaro pide ayuda a Putin para submarino nuclear brasileño

Bolsonaro pide ayuda a Putin para submarino nuclear brasileño

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió ayuda a su par ruso, Vladímir Putin, en su reciente viaje a Rusia para el proyecto... 17.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-17T01:12+0000

2022-03-17T01:12+0000

2022-03-17T01:12+0000

américa latina

brasil

rusia

jair bolsonaro

vladímir putin

submarinos nucleares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108927/41/1089274149_0:129:2878:1748_1920x0_80_0_0_f7491c178731fca21ecc5a8de38f79b8.jpg

Según el diario Folha de Sao Paulo, las conversaciones con la estatal rusa de energía atómica Rosatom acerca de la participación en la central nuclear brasileña Angra 3 serían "la cara civil" del acuerdo sobre el submarino, del que no hay ninguna constancia en los documentos oficiales divulgados tras la visita.Aún así, tras su encuentro con Putin en Moscú, Bolsonaro se reunió con empresarios brasileños y dijo que había interés en el área nuclear "debido a la propulsión" de su submarino, dejando entrever que se habló del proyecto nuclear.Según el citado diario, la búsqueda por la colaboración con Rusia en la cuestión del submarino se remonta a 2018, cuando las autoridades brasileñas tuvieron claro que EEUU no estaba dispuesto a colaborar con la certificación del combustible que tenía que ser usado en el reactor del buque.Misiones técnicas de la Marina de Brasil llegaron a desplazarse a Washington para debatir los términos de la cooperación, pero tras muchas peticiones de información por parte de EEUU los brasileños desistieron y finalmente no hubo acuerdo.Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil empezó a buscar alternativas y pensó en Rusia, la segunda mayor potencia nuclear, y aunque hubo conversaciones iniciales, cuando Bolsonaro asumió el poder en 2019 el proceso quedó paralizado.El canciller de Bolsonaro en ese momento, Ernesto Araújo, era defensor de una alineación total con EEUU y vetó cualquier asociación con Moscú, pero una vez apartado del cargo, en marzo de 2021, se volvió a hablar con los rusos.El principal artífice de esa aproximación, que dura hasta fechas recientes, es el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil, Flávio Rocha, que ya fue a Moscú a finales de 2021 para empezar a cerrar los puntos de la cooperación.La Marina de Brasil tiene un programa nuclear desde 1979, y aunque domina el ciclo completo del combustible que se usa en los reactores y desde 2009 tiene un programa de construcción de un submarino nuclear, tiene dificultades técnicas, sobre todo la certificación del combustible.Ahora, el acuerdo con Rusia podría estar en peligro, por las consecuencias de las sanciones económicas, que se suman a las resistencias de EEUU y de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, según Folha de Sao Paulo.

https://mundo.sputniknews.com/20220304/bolsonaro-defiende-su-equilibrio-ante-la-operacion-de-rusia-en-ucrania-1122686168.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, rusia, jair bolsonaro, vladímir putin, submarinos nucleares