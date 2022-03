https://mundo.sputniknews.com/20220317/artista-venezolano-incorporacion-de-voluntarios-que-realiza-kiev-no-ayuda-a-la-paz-1123271642.html

Artista venezolano: incorporación de voluntarios que realiza Kiev no ayuda a la paz

Artista venezolano: incorporación de voluntarios que realiza Kiev no ayuda a la paz

MONTEVIDEO (Sputnik) — La incorporación que realiza Ucrania de voluntarios en el conflicto con Rusia no ayuda a la paz, dijo a la Agencia Sputnik el músico...

Vladímir Zelenski ha pedido ayuda y numerosos voluntarios se han sumado a las tropas ucranianas frente a la operación militar especial que realiza Rusia.Ucrania formó la llamada "legión internacional de defensa territorial", unidad militar con participación de ciudadanos de América Latina y de otros continentes."Hay que insistir en la paz. Los pueblos lo tienen claro. Los poderosos son los que se benefician con las guerras. Los que se benefician son quienes fabrican y venden las armas. El papel de EEUU es horroroso siempre. Siempre está detrás de todas las guerras. Siempre en el imperio de la media, haciendo creer a medio mundo que ellos no tienen nada que ver", agregó.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú.La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.Posteriormente, Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones.

