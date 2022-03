https://mundo.sputniknews.com/20220316/vicepresidenta-primera-de-la-upec-censurar-a-medios-de-prensa-rusos-es-una-desverguenza-1123188140.html

Vicepresidenta primera de la UPEC: censurar a medios de prensa rusos es una desvergüenza

Vicepresidenta primera de la UPEC: censurar a medios de prensa rusos es una desvergüenza

LA HABANA (Sputnik) — La vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Rosa Miriam Elizalde, calificó en entrevista con Sputnik como una... 16.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-16T17:37+0000

2022-03-16T17:37+0000

2022-03-16T17:37+0000

américa latina

cuba

rusia

rusofobia

unión de periodistas de cuba (upec)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107895/29/1078952938_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8a2a40ad6511d2bca59b508e33831f9f.jpg

A fines de febrero, la Unión Europea (UE) decidió interrumpir las transmisiones del canal ruso RT y los servicios periodísticos de Sputnik en los países que conforman el bloque comunitario, medida que se ha extendido a otras regiones del mundo.La censura se aplicó después que Moscú inició una operación militar especial en el este de Ucrania el pasado 24 de febrero, cuyos principales objetivos son "la desmilitarización y la desnazificación" de ese país, según el Kremlin.De acuerdo a las autoridades rusas, este operativo militar responde además a la solicitud de ayuda pedida por las repúblicas de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos.Recalcó además que estas medidas discriminatorias contra el trabajo de los medios de comunicación rusos alrededor del mundo son parte de una gran receta universal que incluye incluso apagar el "interruptor principal" del Internet."Como han hecho con Rusia, que han bloqueado el servicio de Cogent [proveedor de servicios], que es uno de los principales "backbone" [troncales] del mundo de la Internet, sin los cuales los países y los pueblos pueden quedar desconectados, es el recurso "atómico" de silenciamiento de la expresión de un país, de un pueblo", subrayó la periodista.Elizalde recalcó que actualmente se está viviendo aquello del "rey desnudo", es decir, "hasta donde pueden llegar estos poderes fácticos del mundo contra las opiniones que no les convienen o que no se adaptan a ese relato universal que están tratando de imponer".Recordó también que el pasado 8 de marzo UPEC emitió una declaración de solidaridad con los medios rusos, en particular con RT, cuyas imágenes se transmiten diariamente en un canal de la televisión local.RusofobiaRespecto a la campaña de rusofobia desplegada por Occidente, y que busca censurar y borrar la cultura rusa de los principales espacios y escenario mundiales, Elizalde comentó que eso ya se había visto durante fascismo.También calificó de "perverso" el intento de regresar a un mundo que no existe, al tratar de comparar a Rusia con la antigua URSS, algo que calificó como un "absoluto disparate" y un retorno al pensamiento de la Guerra Fría y a las posiciones anteriores a la II Guerra Mundial."Estos episodios que vemos ahora si es puro fascismo, instalado desde aquellos gobiernos que se rajaban las vestiduras hablando de la democracia. Eso es lo que estamos viviendo", sentenció la comunicadora isleña.Tras el inicio de la operación rusa, numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron amplias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a si economía el mayor daño posible.

https://mundo.sputniknews.com/20220310/rusofobia-la-historia-de-una-incomprension-largamente-cultivada-desde-occidente-1122872272.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, rusia, rusofobia, unión de periodistas de cuba (upec)