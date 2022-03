https://mundo.sputniknews.com/20220316/un-mercenario-brasileno-afirma-que-rusia-acabo-con-todo-durante-bombardeo-en-ucrania-1123198167.html

Un mercenario brasileño afirma que Rusia acabó "con todo" durante bombardeo en Ucrania

Un mercenario brasileño afirma que Rusia acabó "con todo" durante bombardeo en Ucrania

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El instructor de tiro brasileño Tiago Rossi, que vino a Ucrania tras el comienzo de la operación militar de Moscú, aseguró en un... 16.03.2022, Sputnik Mundo

"Llevo no sé cuántos días sin dormir bien y me gustaría decir que sí, allí había militares de las fuerzas especiales de todo el mundo; había de Francia, de toda Europa, había de Corea del Sur, de Chile, EEUU, Canadá… el mundo entero estaba allí", dijo, y añadió: "Simplemente todo el mundo.. la información que tenemos es que todo el mundo murió".Según su relato, la actuación de las fuerzas rusas fue letal: "Consiguieron acabar con todo, no entendéis lo que es que un caza suelte un misil encima de ti, se acabó, se acabó; la legión fue exterminada de un plumazo, gracias a Dios que yo salí antes", contó.Rossi, de 28 años, reveló en el video que él y sus colegas huyeron a Polonia tras el ataque aéreo ruso el pasado 13 de marzo a una base militar de la Legión Internacional de Defensa del Territorio de Ucrania.Aseguró que su intención ahora es reagruparse, tomar más armas y material y volver a Lviv para poder rescatar a algunos refugiados que no consiguen salir y para preparar una operación de rescate de amigos que están bloqueados en Kiev."Es muy serio esto, no imaginaba lo que era una guerra, estoy… no lo imaginaba, pero estamos firmes aquí; gracias a Dios nuestro equipo es excelente y lo que puedo decir ahora es que intentaremos hacer lo máximo posible para recuperar esa pérdida", apuntó.El brasileño también pidió a sus seguidores en YouTube que no le manden mensajes preocupados porque tanto él como su entorno están bien, ya que solo sufrieron algunas heridas leves en el momento de la explosión.Rusia seguirá neutralizando a los mercenarios extranjeros que llegaron al territorio de Ucrania, declaró el domingo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el mayor general Ígor Konashénkov.Las Fuerzas Armadas rusas atacaron en la mañana del domingo con armas de precisión de largo alcance los centros de entrenamiento de las tropas ucranianas en la localidad de Starichi y en el campo de entrenamiento militar de Yavorovsiy, eliminando a unos 180 mercenarios extranjeros y un gran lote de armas de otros países, según precisó el general.El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania y el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Tras el inicio de la operación militar, Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en algunas ciudades, y decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

