Representante permanente de Rusia ante la UE advierte de las consecuencias de las sanciones

Chizov contó a Sputnik que la Unión Europea y Rusia tienen un nivel de cooperación comercial y económica bastante alto, por lo que "estas medidas unilaterales no pueden resultar completamente indoloras para los propios organizadores, me refiero a la UE".Chizhov subraya que por el momento, la mayoría de los canales de colaboración entre la UE y Rusia están "suspendidos pero no será para siempre". En cuanto a Moscú, "actúa tomando en cuenta las restricciones impuestas por la UE".EEUU, la UE y varios otros países impusieron sanciones y controles a las exportaciones hacia Rusia en respuesta a la operación militar especial en Ucrania que comenzó el 24 de febrero. Numerosas empresas también optaron por suspender sus actividades en el territorio del país.

