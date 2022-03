https://mundo.sputniknews.com/20220316/putin-el-regimen-pro-nazi-en-kiev-podria-obtener-armas-nucleares-en-el-futuro-y-amenazar-a-rusia-1123168380.html

Putin: el régimen pro-nazi en Kiev podría obtener armas nucleares en el futuro y amenazar a Rusia

Putin: el régimen pro-nazi en Kiev podría obtener armas nucleares en el futuro y amenazar a Rusia

El régimen pro-nazi en Kiev podría obtener armas nucleares en el futuro previsible y Rusia sería el objetivo, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. 16.03.2022, Sputnik Mundo

Además, el mandatario ruso añadió que las tropas rusas tienen que actuar más allá de Donbás para erradicar la amenaza."Si nuestras tropas actuaran solo en el territorio de las repúblicas populares, les ayudaran a liberar sus tierras, pero esto no sería una solución final, no conduciría a la paz y no eliminaría la amenaza para nuestro país, para Rusia. Al contrario, una nueva línea de frente aparecería en torno a Donbás y a lo largo de sus fronteras", apuntó Putin.Putin asimismo destacó que Rusia llevará a buen término su operación militar en Ucrania.Reiteró también que Rusia no planea ocupar Ucrania.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. La contención y el debilitamiento de Rusia, según el presidente ruso, es una estrategia deliberada a largo plazo.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

